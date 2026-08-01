İrlanda'da terörist İsrail maçı protesto edildi

İrlanda'nın İsrail ile oynayacağı maçların taraftarsız sahaya alınması kararının ardından protestolar büyüdü.

Soykırım karşıtı aktivistler, Dublin'deki spor bakanlığı binasını bastı. Eylemciler, İsrail ile maç yapılmasının utanç verici olduğunu söyledi.

İrlanda Spor Bakanlığı, sahasında 4 Ekim'de, İsrail ile oynanacak maçın Sırbistan'a alınmasını onayladı. 27 Eylül'deki ilk maçın da Macaristan'da yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine ayaklanan İrlandalı soykırım karşıtı aktivistler, Dublin'deki Spor Bakanlığı genel merkezini işgal etti. İsrail'i, "Bebek katili ve soykırımcı olarak nitelendiren eylemciler, "Toprak gaspı projesine ve soykırıma devam eden, bebek katili İsrail'le maç yapılmasının utanç verici" olduğunu söylediler.

İNSANİ VE AHLAKİ BİR SORUMLULUK

League of Ireland Fans for Palestine, şu açıklamayı yaptı: "Bu eylem, bu iki utanç verici karşılaşma durdurulana kadar yoğunlaşarak sürecek. İrlanda, spor yoluyla soykırımı aklamaya çalışanların karışsındadır. Bu maçları oynayarak ülke olarak ahlaki, insani ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemiş oluyoruz." Eylemciler polisin 12 ay hapis cezası ve 1000 euro para cezası alabilecekleri uyarısına da aldırış etmeden eylemelerini sürdürdü.

EYLEME TAM DESTEK

İrlanda'nın 200 binden fazla üyesi bulunan en büyük sendikalarından SIPTU da eylemlere destek verdi. Sendikadan yaıplan açıklamada, "Hiçbir işçi, işiyle vicdanı arasında seçim yapmaya zorlanmamalıdır. Vicdani nedenlerle bu maçlarının düzenlenmesine, hizmet verilmesine veya kolaylaştırılmasına katılmayı reddeden herhangi bir üyeyi desteklemeye devam edeceğiz" denildi.

HER MAÇ PROTESTO

Aktivistler, İsrail ile oynanacak tartışmalı maçın planlandığı şekilde gerçekleşmesi halinde, 1 Ekim'de Dublin'deki Aviva Stadı'nda oynanacak İrlanda CumhuriyetiAvusturya UEFA Uluslar Ligi maçında protesto düzenlemeyi değerlendiriyor. Aktivistler protestoların diğer spor organizasyonlarında da devam edeceği uyarısı yaptı