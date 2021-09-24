Irkçı Yahudilerin Aksa baskını sürüyor
Barbar İsrail polisinin eşlik ettiği fanatik Yahudiler, Sukot (Çardaklar) Bayramı münasebetiyle işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’ya baskınlarını sürdürüyor.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 564 fanatik Yahudi’nin Mescid-i Aksa’nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı’ndan girerek Harem-i Şerif’e baskın düzenlediği belirtildi. İsrail polisinin korumasındaki Yahudi grubun, Harem-i Şerif’in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa’dan ayrıldığı kaydedildi.
Açıklamada, fanatik Yahudilerin baskınları sırasında Mescid-i Aksa’da bulunan 4’ü kadın 5 Filistinlinin de gözaltına alındığı ifade edildi. İbrani takvimine göre 20 Eylül’de başlayan ve 27 Eylül’de sona erecek olan Sukot (Çardaklar) Bayramı münasebetiyle fanatik Yahudilerin Aksa’ya baskınlarının sürmesi bekleniyor. Önceki gün de 724 fanatik Yahudi, sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa’nın avlularına girmişti.