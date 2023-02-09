Irkçı Ümit Özdağ ve şaklaban çetesinin ‘Suriyeliler Fenerbahçe tırını yağmaladı’ haberine kulüp yöneticisinden...

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 10 ili etkileyen depremin ardından harekete geçen kulüpler, statlarını ve tesislerini yardım toplama merkezine dönüştürürken Fenerbahçe’nin bir yardım tırının yağmalandığı iddiası gündeme gelmişti.

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, A Spor canlı yayınına katılarak, yağmalama haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

KIZILHAN: İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan da yağmalama iddialarını yalanlayarak, “Bu konunun, bu çıkan haberin hiçbir şekilde doğruyu yansıtmadığını söylemek istiyorum. Biz, hem tır şoförüyle görüştük hem oradaki kontak kurduğumuz kişimizle görüştük. Zaten dağıtımın yapıldığına dair bir video da paylaşmış olduk. Bu haber kesinlikle doğru değildir. Böyle zamanlarda bile bu tarz haberler sosyal medyada bir şekilde yayılabiliyor. Lütfen itibar etmeyelim” ifadelerini kullandı.

Afet bölgesi için tırların hazırlanmaya devam edeceğini belirten ve bu noktada vatandaşlara yardımlarını devam ettirmeleri çağrısında bulunan Kızılhan, “Sosyal medya hesaplarımızdan, TV’mizden belirtmiş olduğumuz gibi AFAD’ın listesine uygun şekilde tüm vatandaşlarımızdan desteklerini bu gece de yarın da devam ettirmelerini rica ediyoruz. Yarınki bütün tır organizasyonlarımızı da yaptık. Bu arada tırları da bilabedel bu konu için, destek için kullandıran tüm şahıslara, kurumlara buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bunların detaylarını da teşekkürlerimizi de ilerleyen günlerde paylaşmış olacağız. Tekrardan hepimizin başı sağ olsun” diyerek sözlerini noktaladı.