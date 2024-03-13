Irkçı soysuzların ‘Ensar’ rahatsızlığı

Buğra Kardan İstanbul

Türkiye’yi birbirine katmak, halkı karşı karşıya getirmek için ırkçı açıklamalar ve paylaşımlarda bulunan zillet artıklarının Müslüman mültecilere sataşmaları devam ediyor. Mültecilere hayatı dar eden CHP ve Zafer Partisi savaşlardan, bombalardan kaçıp Türkiye’ye sığınan Suriyelilere kucak açanlara da saldırıyor. Masumları ve mazlumları ötekileştiren bu iki yapılanmanın temsilcilerinden dün de ırkçı paylaşımlar geldi.

Ümit Özdağ'dan 'soysuzluk'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriyeli muhacirlerin Türkiye’de kalıp çalışmalarından yana olanlara yüklendi ve “Bu soysuzların canlarını okuyacağız” paylaşımında bulundu. CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da, “Sığınmacısever zihniyeti üzmeye devam edeceğim. Kalan 2 bin sığınmacıyı Bolu’dan göndereceğim” dedi. Özdağ ve Özcan’ın seçimlere ramak kala provokatif paylaşımlar yapması infiale neden oldu. Siyasetçiler, iki ismin toplumu tahrik etmeye çalıştığını aktardılar. Özdağ ve Özcan’ın muhacirleri de onlara destekleyenlere de saldırarak ülkeyi germe girişiminde bulunduğunu anlattılar. Akit’e konuşan Ülkücü camianın önde gelen isimlerinden Adnan Baran, şunları söyledi: “Özdağ da Tanju da yanlış yapıyor. Bu ikisinin mültecileri dışlama ve halkı galeyana getirmeye kalkıştığı belli. Özdağ’ın paylaşımlarını görüyoruz. Esed’in zulmünden kaçan Suriyelilere ve onlara kucak açanlara hakaret ediyor. Bizim köklü bir tarihimiz var. Biz, dünyaya hükmeden bir milletiz. Bunu nasıl başardık? Birliğimizi, bütünlüğümüzü koruyarak cihan hakimi olduk. Arap ve Acem, Türk ve Kürt el ele vererek zalimlere diz çöktürdük.

Emperyalist uşakları

Bizi birbirimize düşürenler, içeriden çökertenler ise emperyalistler ve uşakları oldu. Şu anda da emperyalistlerin uşakları devrededir. Ümit Özdağ da Tanju Özcan da bu uşaklardandır. Suriyeliler, Afganlar bizim parçamızdır. Onları yabancı olarak görenler, lanse edenler art niyetlidir. Emperyalistler, bizi birbirimize düşman etmeyi amaçlıyorlar. Emperyalistlerin taşeronları da boş durmuyorlar. Ya muhacirler ya Araplar ya da başka unsurları ele alarak provokasyona soyunuyorlar. Suriyelilere laf atan, mülteci dostlarına savaş açan Ümit Özdağ’ın görevi provokasyondur. O, hep böyle seçim dönemlerinde ortaya çıkar. Onun misyonu milleti kavgaya sürüklemek, topluma nefret tohumları saçmaktır. Özdağ, Özcan ve diğerlerinin gayeleri belli. Bunlar yabancı karşıtlığı değil, İslam düşmanlığı buluşuyorlar. Bunlar Hristiyan Ukraynalı göçmenlere ses etmezler. Müslüman Suriyeli, Afgan göçmenlerle uğraşırlar. Gazze olayında İsraillilere çıt çıkarmazlar, Filistinlilere yüklenirler. Özdağ gibiler samimi de değiller. Özdağ’ın dedeleri de göçmen. Bir göçmen diğer göçmene neden karşı çıkar ki? Dikkat çekici değil mi, Suriyelilere saldıranların ya Selanik ya da Balkan göçmeni olmaları? Hülâsa senaryoyu yazan emperyalist güçler. Senaryo Araplar ile Türkleri karşı karşıya getirmek. Ümit Özdağ’ın rolü Arap düşmanlığı yapmak, Şerif Hüseyin’in rolü Türk düşmanlığı yapmak idi. Emperyalistler senaryoyu yazıyor, bunlar rollerini ifa ediyor. Halk çok temkinli olmalı. Özdağ, Özcan gibi provokatörlere aldanmamalı. İtidali elden bırakmamalı, galeyana gelmemeli.”

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da şu görüşleri paylaştı:

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Siyonistin başka versiyonu

“Hiçbir mukaddesatı olmayan, siyasi hayatı entrika ve provokasyonlarla dolu bir zihniyetin milletimize vereceği bir şey yok. Bu zihniyet, ne huzur ne de güven verir. En basit ifadeyle faşist bir kafa yapısında olanlar Hazreti Adem’e secde etmeyen iblisin izdüşümüdürler. Başkalarına hayat hakkı tanımayan, kendini üstün gören Siyonist zihniyetin başka versiyonları ne yazık ki Türkiye’de operasyonlarını sürdürüyorlar. Çeşitli vesilelerle Türkiye’nin sosyal ve siyasi hayatını bozmaya, dünya arenasında zor durumda bırakmayı, toplumsal fay hatlarımızı tetiklemeye, Arap ile İslam dünyasıyla olan ilişkilere operasyon çekmeye çalışan şer odaklarının iplerini ellerinde tutan merkezler kimleri kullanırlarsa kullansınlar başaramayacaklardır. Kendi medeniyetini sadece kısa bir tarihten ibaret zanneden; tarihinden, kültüründen haberi olmayan, Şamanizm ile siyonizmi kendine rehber edinenlerin asla anlayamayacakları yardımseverlik, dayanışma ve insanlık duyguları milletimizin mayasında vardır. Bu milletle aynı mayadan olmayanlar bunu idrak edemezler. Siyaset yoluyla gençlerimizi zehirleyen, gittikleri her yerde fitne ateşini yakanlar günün sonunda kaybedecekler. Bu aziz millet böyle sakat ve insanlıktan uzak anlayışlara geçit vermeyecektir.”