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Irkçı Siyonist polis Etiyopyalı genci öldürdü

Katil İsrail, Filistinlilerden sonra ülkedeki siyahi vatandaşların da hayatını zindan ediyor.

02 Temmuz 2019 Salı 13:37
Irkçı Siyonist polis Etiyopyalı genci öldürdü

 Yakup Sarıçiçek 

Filistinlilere hayatı zindan eden İsrail polisi, ülkesinin siyahi vatandaşlarına da ırkçı saldırılar yapıyor. Kiryat Haim kentinde 3 kişiyle kavga eden Etiyopyalı bir genci hiçbir tehlike yokken silahını çekip vuran İsrailli polis, Yahudi adaleti(!) gereği saatler sonra serbest kaldı.

Adalet Bakanlığı, Etiyopyalı bir İsrailli 19 yaşındaki Solomon Tekah’ı öldüren bir görevli İsrail Polisi, yasadışı öldürme şüphesiyle tutuklandığını söyledi. Hayfa Sulh Mahkemesi ise daha sonra memuru serbest bırakıp, ev hapsi kararı aldı. Polis memurunun “tehlikeliydi” sözünü görgü tanığı yalanlayıp, “Polis memuru ateş açarken hiçbir tehlikede değildi” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:37
  1. Filistinliler
  2. İsrail polisi
  3. Kiryat Haim
  4. İsrailli polis
  5. Yahudi
  6. Adalet Bakanlığı
  7. Solomon Tekah
  8. Hayfa Sulh Mahkemesi

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