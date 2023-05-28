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Siyaset Irkçı Özdağ HDP'nin açıktan destek verdiği Kılıçdaroğlu'na oy istedi
Siyaset

Irkçı Özdağ HDP'nin açıktan destek verdiği Kılıçdaroğlu'na oy istedi

Yeniakit Publisher
2023-05-28 14:06:00 -
Irkçı Özdağ HDP'nin açıktan destek verdiği Kılıçdaroğlu'na oy istedi

Zafer Partisi adlı ırkçı oluşumun lideri Gladiocu Ümit Özdağ, Ankara'da oyunu kullandı. Özdağ, "Türk halkı umarım doğru tercihi yapar" dedi. 'HDP'lilerin oy vereceği Kılıçdaroğlu doğru tercih olmadığına göre Erdoğan'ı kastediyor herhalde' yorumları geldi.

Zafer Partisi adlı ırkçı oluşumun lideri Gladiocu Ümit Özdağ, Ankara'da oyunu kullandı. Özdağ, "Türk halkı umarım doğru tercihi yapar" dedi. 'HDP'lilerin oy vereceği Kılıçdaroğlu doğru tercih olmadığına göre Erdoğan'ı kastediyor herhalde' yorumları geldi.

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