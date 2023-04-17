Irkçı Özdağ din karşıtlığını artık açıktan yapıyor! Tepki çeken 'çağdaşlık' mesajı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından tepki çeken bir paylaşıma imza attı. Özdağ, din karşıtlığını artık açıktan yapmaya başladı.
Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimine hazırlanırken, Cumhur İttifakı; Hüda Par ve Yeniden Refah Partisi'nin de ittifaka katılmasından sonra "gericilikle" itham ediliyor.
Zafer Partisi'nin ırkçı Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Zafer Partisi ve ATA İttifakına oy ver, ülkeni koru" dedi.
Irkçı Özdağ, paylaştığı mesajına 2 fotoğraf ekledi. Fotoğraflardan üzerinde Cumhur İttifakı yazanda sakallı bir adamla kapalı giyinmiş iki genç yer alırken, Ata İttifakı yazanındaysa sözde çağdaş-modern bir aile yer aldı.