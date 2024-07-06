Irkçı namussuzlar tarafından katledilen Suriyeli çocuk, YPG'ye katılmamak için Türkiye’ye kaçmış!

Antalya Serik’te öldürülen 17 yaşındaki Ahmet Handan El Naif’in, PYD/YPG egemenliğindeki Deyrizor’da yaşayan ailesi, El Naif’i YPG’nin zorla “askere almaması” için Türkiye’ye göndermiş. YPG askeri olmamak için Türkiye’ye gelip tarım işçiliği yapmaya başlayan El Naif, şerefsiz ırkçıların saldırısında öldürüldü.

Zor şartlar altında yaşayan ve Suriye'deki zulüm yetmemiş gibi bir de sırf Müslüman olduğu için Türkiye'de ırkçılığa maruz kalan mülteciler için hayat günden güne daha da kötüleşiyor. Sadece Batılı ülkelerde değil Türkiye'de de şiddete maruz kalıyorlar.

Bu tür ırkçılık olaylarından biri de Kayseri'de yaşanmış ve bu ateş birçok yere sıçramıştı. Suriyelilere yönelik başlayan ırkçı saldırılar sürerken Antalya'nın Serik ilçesinde 17 yaşındaki Ahmet Handan El Naif isimli Suriyeli mülteci işçi bıçaklanarak katledilmişti.

Serbestiyet'in haberine göre, 2007 doğumlu El Naif; Suriye’nin kuzeyinde bulunan, şu anda PYD/YPG egemenliğindeki Deyrizor’da yaşayan bir Arap ailesinin çocuğu. Suriyeli insan hakları aktivistleri, YPG’nin son yıllarda egemenliği altındaki bölgelerde 15 yaşını doldurmuş birçok çocuğu “askere alma” adı altında zorla kendi silahlı birimlerine dahil ettiğini bildiriyor. YPG/SDG (Suriye Demokratik Güçleri) de dahil olmak üzere Suriye’deki silahlı grupların 18 yaş altı çocukları zorla silah altına aldığı BM raporlarında da yer almıştı. Son birkaç yılda, o bölgelerdeki birçok Suriyeli genç, YPG’nin zorla “askere almasını” engellemek için aileleri tarafından Türkiye’ye gönderiliyor.

Suriye, YPG/SDG’nin de aralarında olduğu silahlı gruplar hem erkek hem de kız çocuklarını silah altına alıyor.

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Mevsimlik tarım işçiliği yapıyordu

El Naif de 15 yaşını doldurmasından kısa bir süre sonra YPG tarafından “askere alınması” ihtimali doğması üzerine Türkiye’ye kayıt dışı yollardan gelen birçok Arap gencinden biri.

2022’nin sonlarında Türkiye’ye gelen ve bir süredir Antalya Serik’te mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan El Naif, çoğu kendisi gibi “YPG askeri” yapılmaktan kaçarak Türkiye’ye kayıt dışı olarak gelen Deyrizorlu 7 arkadaşıyla birlikte yaşıyordu. Arkadaşlarının bazıları kendisi gibi tarım işçisi olarak bazıları da lokantalarda çalışıyor.

Birkaç gün önce taşınmışlardı: “Daireye Suriyeliler gelmiş”

Öldürülmesine neden olan saldırıdan birkaç gün önce, arkadaşlarıyla birlikte Serik’in Kökez Mahallesi’nde bir eve taşındılar.

El Naif’in ev arkadaşları, taşındıkları sırada sokaktaki bazı kişilerin sorması üzerine Suriyeli olduklarını söylediklerini ve eve girerlerken sokakta “Bu evde Suriyeliler oturacakmış”, “Daireye Suriyeliler gelmiş” şeklinde bazı cümleler duyduklarını anlatıyor.

Evin içinde saldırıya uğradılar

2 Temmuz Salı günü öğle saatlerinde, mahallede 30-40 kişilik bir grup “Suriyelileri istemiyoruz” diye sloganlar atarak evin bulunduğu sokağa girdi. Sloganlar atan gruptaki bazı kişiler, birkaç gün önce “Suriyelilerin taşındığı” bilinen eve yöneldi. Evde bulunan El Naif ile bazı arkadaşları, sıcak nedeniyle dairenin kapısı açık halde evde oturuyorlardı. Eve giren saldırganlar El Naif ile arkadaşlarına saldırdı.

El Naif, ellerinden kurtularak evden dışarı çıktı ancak dışarıdaki kalabalıktakilerin saldırısına uğradı. Onların da ellerinden kurtularak arka sokağa kaçabilen El Naif, motosikletle önünü kesen 18 yaşın altındaki üç saldırgan R.Ö. (17), Y.Y. (15) ve İ.A. (17) tarafından bıçak darbeleriyle öldürüldü.

R.Ö., Y.Y. ve İ.A., yakalanarak tutuklandı.

“Arkadaşları sınır dışı edilirse YPG’nin eline geçebilir”

El Naif’in, Türkiye’ye kayıt dışı olarak gelmiş 7 arkadaşı da şu anda gözaltında ve sınır dışı edilmeleri söz konusu.

Saldırının mağduru olan ve arkadaşları katledilen gençlerin sınır dışı edilmemesi gerektiğini belirten Suriye göçmeni öğretmen ve insan hakları savunucusu Taha Elgazi, El Naif’in “YPG askeri” olmamak için Türkiye’ye gelmesiyle ilgili Serbestiyet’e şunları söyledi:

“YPG’nin bölgedeki çocukları zorla ‘askere aldığını’ uzun zamandır anlatmaya çalışıyoruz. Son birkaç yılda bu nedenle YPG’nin egemenliğindeki bölgelerden Türkiye’ye kaçan Arap gençler var

“YPG’den kaçanlar Türkiye’den sınır dışı edince YPG onları yakalıyor”

“Üstelik de bu durumda olup da Türkiye’ye gelip sonra da sınır dışı edilen gençlerin durumu daha da kötü oluyor. Haseke, Kamışlı, Deyrizor gibi YPG egemenliğindeki bölgelerden Türkiye’ye gelip de geçici koruma kimlik belgesi olmasına rağmen kayıtlı olduğu il dışındaki bir ilde ikamet ettiği, yol izin belgesi olmaması, mahalle kısıtlaması vb. nedenlerle veya geçici koruma statüsünde olmayıp kayıt dışı giriş yaptığı için sınır dışı edilen gençler yeniden ailelerin olduğu memleketlerine döndüklerinde YPG tarafından ‘askerden kaçtığı gerekçesiyle cezalandırılıyorlar, kendi denetimlerindeki hapishanelere gönderiliyorlar. Böyle tespit ettiğimiz 20’nin üzerinde isim var.

“Bu çocuklar YPG militanı olmamak için buraya geliyor”

“El Naif’in arkadaşları da deport edilirlerse onların da aynı şeyleri yaşaması gibi bir tehlike var. Türkiye makamları buna izin vermemeli. Bu çocuklar YPG’nin silahlı militanı olmamak için buraya geliyorlar.

“YPG’nin zaman zaman çocukları zorla sözde ‘askere aldığı’ zaman zaman da yoksul ailelere çocuğunuza aylık 200 dolar veririz diye teklif ettiğini duyuyoruz. Zaten bölgede maddi imkanlar çok kötü. Aileler, çocuk aç kalacağına gitsin diyebiliyor.”