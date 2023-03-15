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Spor Irkçı mesaja ibretlik ceza
Spor

Irkçı mesaja ibretlik ceza

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Brentford'ın forveti Ivan Toney'e Instagram üzerinden ırkçı mesajlar gönderen 24 yaşındaki Anonio Neil isimli taraftara 3 yıl boyunca ülkedeki tüm statlara, yurt içi ve yurt dışındaki tüm milli maçlara giriş yasağı getirildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 20:32:00 -
Irkçı mesaja ibretlik ceza

Brentford'un forveti Ivan Toney'e Instagram'dan ırkçı mesajlar gönderen Antonio Neill isimli 24 yaşındaki taraftara 3 yıl boyunca ülkedeki tüm statlara, yurt içi ve yurt dışındaki tüm milli maçlara giriş yasağı getirildi.

İfşa etti

Toney'in kendisine gönderilen mesajları ifşa etmesi sonrası soruşturma başlatan polis, Neill'i ülkenin kuzeyindeki Blyth kentinde yakaladı.

Hiçbir maça giremeyecek

25 Ocak'ta mahkemeye çıkan Toney, İngiltere'de 3 yıl boyunca hiçbir stada giremeyecek. Yurt içi ve yurt dışındaki milli maçlara alınmayacak.

Suçunu belli etti

Suçunu kabul eden taraftarın 4 aylıp hapis cezası ise ertelendi.

25 maçta 16 gol

Bu sezon 25 resmi karşılaşmaya çıkan Ivan Toney, 16 gol atıp 4 asist üretti. 2020'de 6 milyon euroya transfer edilen İngiliz forvet, şimdilerde 45 milyon euro değerinde.
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