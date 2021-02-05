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Teknoloji Irkçı Ku Klux Klan'ı hackleyip bilgilerini paylaştılar
Teknoloji

Irkçı Ku Klux Klan'ı hackleyip bilgilerini paylaştılar

Bilgisayar korsanları, ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan (KKK) örgütüyle bağlantılı grubu hackleyip kimlik bilgilerini servis etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 02:30:00 -
Irkçı Ku Klux Klan'ı hackleyip bilgilerini paylaştılar

Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, kendilerini "Hayalim Almonim" (Meçhul Askerler) olarak adlandıran bir grup İsrailli bilgisayar korsanı, KKK örgütüyle ilişkili "KKK Vatansever Tugay Şövalyeleri" isimli gruba ait internet sitesini ele geçirdi.

"Ku Klux Klan Vatansever Tugay Şövalyeleri'nin" sözde liderinin de aralarında bulunduğu bazı grup üyelerinin kimlik bilgileri, adresleri ve fotoğrafları da yayımlandı.

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