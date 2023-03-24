Irkçı çetede imza paniği! Rezil olan Özdağ ve S.Oğan’dan ahlaksız provokasyon ile imza dilenciliği!
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza toplaması gereken ancak 25 bin imzada kalan Sinan Oğan, imza sayısını tamamlamak için ırkçı provokatör Ümit Özdağ ile birlikte dezenformasyon furyası başlattı. Yıllar önce çekilmiş görüntüleri yeniymiş gibi servis eden, sığınmacı provokasyonu üzerinden imza toplamaya çalışan ikilinin zavallı halleri sosyal medyada dalga konusu oldu.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işliyor.
Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adaylar için imza toplama süreci ikinci gününde devam ediyor. Ancak süreç tüm adaylar için beklenildiği gibi ilerlemiyor.
SOSYAL MEDYA ETKİLEŞİMİ GİBİ OLMADI
Geçtiğimiz günlerde “Oyumuz yüzde 25 civarında” diyen Türkiye İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Teknoloji Kalkınma Partisi Genel Başkanı Ahmet Özal ise 567 imza sayısına ulaşabildi. Ahmet Özal ilk gün 237 imza toplamıştı.
Cumhurbaşkanları adaylarının 2’nci günün sonunda aldıkları imza sayısı şöyle;
Muharrem İnce: 51367
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 46725
Sinan Oğan: 25924
Doğu Perinçek: 11792
Yakup Türkal: 1645
Erkan Trükten: 755
Tevfik Ahmet Özal: 567
İrfan Uzun: 319
Halil Murat Ünver: 211
Hilmi Özden: 151
Davut Turan: 68
IRKÇI ÇETE PROVOKASYONA BAŞLADI
Irkçı provokatör Ümit Özdağ’ın elindeki tüm adaylar kaçınca aday yapmak zorunda kaldığı Sinan Oğan, katıldığı bir canlı yayında “İkinci turda Kılıçdaroğlu ve ben yarışırız” demişti.
İmza sürecinde umduğunu bulamayan ve sosyal medyada dalga konusu haline gelen Sinan Oğan, imza sayısını tamamlamak için Ümit Özdağ ile birlikte provokasyon yapmaya başladı.
AHLAKSIZ YALANLARLA İMZA DİLENCİLİĞİ
Özdağ ve Oğan ikilisi, sosyal medyada kurdukları ırkçı terör çetesi ile birlikte eski videolar ve sığınmacılarla ilgili yalan haberlerle imza toplama derdine düştü.