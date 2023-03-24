Irkçı çetede imza paniği! Rezil olan Özdağ ve S.Oğan’dan ahlaksız provokasyon ile imza dilenciliği!

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işliyor.

Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adaylar için imza toplama süreci ikinci gününde devam ediyor. Ancak süreç tüm adaylar için beklenildiği gibi ilerlemiyor.

SOSYAL MEDYA ETKİLEŞİMİ GİBİ OLMADI

Geçtiğimiz günlerde “Oyumuz yüzde 25 civarında” diyen Türkiye İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Teknoloji Kalkınma Partisi Genel Başkanı Ahmet Özal ise 567 imza sayısına ulaşabildi. Ahmet Özal ilk gün 237 imza toplamıştı.

Cumhurbaşkanları adaylarının 2’nci günün sonunda aldıkları imza sayısı şöyle;

Muharrem İnce: 51367

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 46725

Sinan Oğan: 25924

Doğu Perinçek: 11792

Yakup Türkal: 1645

Erkan Trükten: 755

Tevfik Ahmet Özal: 567

İrfan Uzun: 319

Halil Murat Ünver: 211

Hilmi Özden: 151

Davut Turan: 68

IRKÇI ÇETE PROVOKASYONA BAŞLADI

Irkçı provokatör Ümit Özdağ’ın elindeki tüm adaylar kaçınca aday yapmak zorunda kaldığı Sinan Oğan, katıldığı bir canlı yayında “İkinci turda Kılıçdaroğlu ve ben yarışırız” demişti.

İmza sürecinde umduğunu bulamayan ve sosyal medyada dalga konusu haline gelen Sinan Oğan, imza sayısını tamamlamak için Ümit Özdağ ile birlikte provokasyon yapmaya başladı.

AHLAKSIZ YALANLARLA İMZA DİLENCİLİĞİ

Özdağ ve Oğan ikilisi, sosyal medyada kurdukları ırkçı terör çetesi ile birlikte eski videolar ve sığınmacılarla ilgili yalan haberlerle imza toplama derdine düştü.