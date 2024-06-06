Irkçı Burcu’nun ifadesi istendi!

CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal göreve geleli 67 gün olduğu halde 10 yıllık skandala imza attı!.. CHP’lilerin belediyecilik anlayışını harika yansıtan Köksal, göreve gelir gelmez makam odasını tadilata sokup lüks oda yaptırdı, israfın üstünü örtmek için, “Odamda böcek (dinleme cihazı) bulundu” dedi. Savcılık söz konusu iddianın yalan olduğunu gözler önüne serdi, Köksal bu kez mültecilere yönelik ırkçı politikasıyla gündeme geldi. Bu da yetmezmiş gibi CHP’li Burcu Köksal, CHP Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karanfil’in kızı Nurgüven Kurt’u belediyenin Gençlik ve Eğitim Birim Sorumlusu yaparak ballı koltuklara tanıdıkları atadı.

İfadesi istendi

Rezillik üstüne rezillik ile anılan Köksal’ın mide bulandırıcı siyasetine karşı harekete geçildi. Savcılığın böcek yalanını ortaya çıkarmasının ardından valilik ırkçı politikaları nedeniyle tepki çeken Köksal’a yazı gönderdi.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Fatih Topuz, Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın Erenler Mahallesi’nde Irak Uyruklu Moussa K. GATEA’ya ait spor salonunun mühürlenmesi ile ilgili ifadesini istedi.

Valilik yazısında, Moussa K. GATEA’nın spor salonu açma talebine dair belgelerin tamamlandığı ancak belediyeye teslim edilmesine rağmen sürecin defalarca ertelendiği, “İstersen ağzınla kuş tut, yine de dükkan açılmayacak, Burcu Hanım söz verdi, sözünü tutacak” denilerek ruhsat verilmediği iddiaları olduğu ifadenin bu yüzden istendiği açıkça dile getirildi.

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Valilikten Başkan Köksal’a gelen resmi yazı da 6 Haziran 2024 gününe kadar ifade verilmesi gerektiğini aksi halde “ifade vermemiş” sayılacağı belirtildi.

Valiliğin Burcu Köksal'a gönderilen yazı şu şekilde:

“Müşteki Irak uyruklu Moussa K. GATEA’nın spor salonu açma talebi ile ilgili belediyenin istediği gerekli evrakları hazırlayıp tamamladığı, belediyeye teslim ettiğini ve teslim edildiğine dair herhangi bir alındı belgesi verilmediğini bu süreçte defalarca bekletildiğini, “istersen ağzına kuş tut yine de dükkan açılmayacak, Burcu Hanım söz verdi sözünü tutacak” denilerek ruhsat verilmediği iddia edilmektedir. İddialarına ilişkin olarak yazılı ifadenizi, 5271 sayılı CMK’nın 147’nci maddesinde yazılı hak ve yükümlülükler ile bir avukattan hukuki yardım alma haklarınızdan yararlanabileceğinizi göz önünde tutularak en geç 06/06/2024 tarihine kadar valilik adresinde adınıza gönderilmesi, aksi halde ifadeye çağrılacağınızın bilinmesini rica ederim.”