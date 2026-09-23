İrfan Uzun’un yeni kitapları okurla buluştu

"Karanlık Müfredat – Mühlet Gebe" ve "Gizlenen Tarih – Atatürk Kimdir?" başlığıyla yayınlanan kitaplar, toplumsal ve tarihi gerçekleri cesaretle ele alıyor.

İrfan Uzun, kaleme aldığı iki yeni eserini okurlarıyla buluşturdu. Hiçbir siyasi yapı, odak veya partinin gölgesinde kalmadan bağımsız bir anlayışla hazırlandığı vurgulanan kitaplar; ezber bozan içerikleriyle dikkat çekiyor.

Eserlerin yayınlanması dolayısıyla bir açıklama yapan İrfan Uzun, temel gayelerinin bağımsızlık ve doğruyu savunmak olduğunu belirtti.

Eserlerin sıradan birer kitap değil, herkesin idrak etmesi gereken gerçeklerin açık bir belgesi olduğunu ifade eden yazar, kitaplar için 650 TL’lik sembolik bir fiyat belirledi. İmkanı olan okurların katkılarıyla yeni çalışmaların sürdürüleceği ifade edilirken, maddi durumu elvermeyen ancak gerçeklere ulaşmak isteyen okurlara ise kitapların hediye edileceği duyuruldu.