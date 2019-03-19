0553 313 94 23

İrfan Home ve Trimbox’tan işbirliği

Türkiye’nin en büyük mobilya ve beyaz eşya mağazalarından İrfan Home, ile Trimbox arasında işbirliği ve ana dağıtıcılık anlaşması imzaladı.

19 Mart 2019 Salı 13:04
İrfan Home ve Trimbox’tan işbirliği

Türkiye’nin en büyük mobilya ve beyaz eşya mağazalarından İrfan Home, ile Trimbox arasında işbirliği ve ana dağıtıcılık anlaşması imzaladı.



Türkiye’nin en büyük mobilya ve beyaz eşya mağazalarından İrfan Home ile aşırı gerilim sönümleyici Trimbox arasında işbirliği sözleşmesi imzaladı.İrfan Home’un sahibi Serkan Kodaloğlu ile Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Trimbox CEO’su Evren Yurttaş tarafından imzalanan anlaşma sonucunda; İrfan Home’dan alınan beyaz eşyalar ve elektrikli cihazlaraşebeke kaynaklı problemlere karşı da garanti kapsamında olacağı ve ana dağıtıcılık konularını kapsıyor.



İrfan Home sahibi Serkan Kodaloğlu, konu ile ilgili değerlendirmesinde; "Anlaşma Türkiye’de dahil tüm Dünya’da neredeyse 100 yıldır uygulamada olan garanti kapsamını yeniden şekillendiriyor. Şöyle ki; İrfan Home’dan alınan beyaz eşyalar ve elektrikli cihazlar, şebeke kaynaklı problemlere karşı da garanti kapsamında olacak" dedi.



Trimbox CEO’su Evren Yurttaş ise "Şimdiye kadar dünya teknolojiye yön verdi, biz satın aldık veya benzerlerini ürettik, şimdi ise dünya devlerinin vermediği korumayı, marka ayrımı gözetmeden tüm teknolojilere veriyoruz" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest piyasada altın fiyatları
    1. Serbest piyasada altın fiyatları
    2. Piyasalarda gün ortası
    3. Büyük zaferin yıl dönümünde şühedaya..
    4. İstanbulluları sevindiren 'Hızır' bu..
    5. Diyarbakır’da huzur ile birlikte..
    6. Pendik’te 1 kişinin öldüğü olayda 2..
    7. Polatlı’da ’Şahadet Devletin Asil..
    8. Nevruz ateşi Eskişehir’de yakılacak
    9. Albayraklar’dan ’finans sektörüne..
    10. Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye geri dönecek..
    11. Oslo’da bıçaklı saldırgan 4 kişiyi..
    12. Bakkal ateşe verdi, cips yandı!..
    13. AK Parti Konya Teşkilatında medya..
    14. Mardin merkezli 10 ilde FETÖ..
    15. TürkAkım’ın Karadeniz’deki boru hattı..
    16. Ümraniye’deki Taksim Meydanı’ndan daha..
    17. Ezana Taksim'de ıslık, Yeni Zelanda da..
    18. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    19. Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    20. Başkan Genç, ”İlçemizin bütün..
    21. TYB Erzurum Şubesi’nden Kaymakam..
    22. Yapılandırma taksitlerinde son gün 29..
    23. "33 milyar dolarlık ihracata giden..
    24. Adıyaman 4. Gıda-Tarım Hayvancılık..
    25. Mardin merkezli 3 ilde terör..
    26. Başkan Yaman projelerini vatandaşlara..
    27. Beyin damar hastalıklarından ölümler..
    28. TBMM Başkanı Şentop, Edirne'de
    29. İşte dünyanın en pahalı şehirleri...
    30. Bu ağrılar hayatı çekilmez yapıyor
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı