İrfan Fidan kimdir, nerelidir? İrfan Fidan hangi davalara baktı?

2 Aralık 2020 tarihinde yapılması gereken 17 Aralık’a ertelendi. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Yargıtay kökenli üyesi Burhan Üstün’ün görev süresi, Ocak 2021’de dolacak. Yargıtay Büyük Kurulu, Üstün’ün yerine, Yargıtay üyelerinden birini AYM üyesi olarak seçecek. Yargıtay’ın AYM üyeliğe Yargıtay 12. Ceza Dairesi üyesi olarak görev yapan İrfan Fidan da aday. Peki İrfan Fidan kimdir? İşte İrfan Fidan’ın hayatı biyografisi.

İrfan Fidan kimdir?

İrfan Fidan, aslen Ordu Fatsalı. 1999 yılının Ağustos ayında Akkışla Cumhuriyet Savcısı olarak başladığı meslek hayatına sırasıyla; Aşkale, Çaycuma, Dörtyol, Şişli ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak devam etti. Fidan 2015 yılı Şubat ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili; 26.07.2016 tarihinde de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. 27 Ekim 2020 tarihinde HSK Genel Kurulu tarafından Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan Fidan, 2021 yılının Ocak ayında boşalacak olan Anayasa Mahkemesi Üyeliği için Yargıtay Genel Kurulunca yapılacak seçimde aday oldu.

İrfan Fidan hangi davalara baktı?

İrfan Fidan, Türkiye’nin en kritik davalarında imza olan savcı olarak dikkatleri çekti. Selam Tevhid, MİT tırlarının durdurulması, Can Dündar-Erdem Gül davası, ‘Balyoz’da kumpas’ iddialarına ilişkin soruşturmaları da yürüten İrfan Fidan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 3 bine yakın kişi hakkında soruşturma yürüttü.

Anayasa Mahkemesi üyeliği için kimler aday?

İrfan Fidan’ın yanı sıra eski HSK üyelerinden ve Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi İsa Çelik de öne çıkan adaylar arasında bulunuyor. Yine Eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve 17. Hukuk Üyesi Mustafa Erol, 11. Hukuk Üyesi Mikail Özdemir, 11. Hukuk Dairesi Üyesi Şaban Kazdal, 8. Ceza Dairesi Üyesi Nevzat Özsoy, Yargıtay Üyesi Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu ve Yargıtay Üyesi Yusuf Kuzu da seçimde yarışacak isimler arasında bulunuyor.