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Gündem İrfan Değirmenci’dan bölücülük kokan sözler! ‘Bizim suyumuzu içiyorlar’
Gündem

İrfan Değirmenci’dan bölücülük kokan sözler! ‘Bizim suyumuzu içiyorlar’

Halk TV haber sunucusu İrfan Değirmenci, Osmanlı Devleti’nin son padişahı Sultan Vahdettin’e saldırırken diğer yandan da bölücülük kokan sözler sarf ederek tüm Türkiye’yi sahiplenmeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 14:54:00 -

Aydın Doğan’ın eski işçisi ve Halk TV haber spikeri İrfan Değirmenci, canlı yayında yine tuhaf açıklamalarda bulundu. Ekransa yansıtılan Mustafa Kemal fotoğrafı eşliğinde Osmanlı Devleti’nin son padişahı Sultan Vahdettin’e dil uzatan Değirmenci, “Hemen kendisini geri çağırmış olan Vahdettin’den söz ediyorlar. Ve kurtarıcı diye anlatıyorlar. Ve bu devirde bunun geçerli olduğunu biliyorlar maalesef” dedi.

'Bizim suyumuz'

Konuşmasının devamında daha da ileri giden Değirmenci, bölücülük kokan sözler sarf ederek, tüm Türkiye’yi sahiplenmeye kalkıştı. Ülkedeki bir kesimi hedef alan Değirmenci, “Bu topraklarda yaşamaya, suyumuzu içmeye, bu ülkenin havasını solumaya devam edebiliyorlar.“ ifadelerini kullanarak ülkenin kendi zihniyetlerindeki kişilere ait olduğunu savundu.

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Yorumlar

Mehmet

Ulan o beğenmediğin osmanlı bu toprakların sahibi sizin gibiler anlamaz
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Burhan

Bu soytariyi dikkate almayın. Zaten bu ülkede ceza meza verilmiyor bu şahıslara. Kafalarına göre hakaret ediyorlar
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