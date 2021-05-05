İrfan Değirmenci, Halk TV izleyicisinin aklıyla böyle dalga geçti: Aman ha, bu haberi izleyip de...
Halk TV'de habercilik yerine adeta taklacılık yapan sunucu İrfan Değirmenci, Halk TV izleyicisinin aklıyla dalga geçen bir habere imza attı. Balon balığı teşviğini de çarpıtan Değirmenci, "'Vatandaş ne yiyecek?', 'Taş mı yiyecez?' diye soruyorlardı ya... Şimdi 'Balon balığı toplasınlar, onu satıp yesinler' deniliyor." sözleriyle algı operasyonuna kalkıştı.
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Halk TV'de haber verip doğru bilgilendirme yapmak yerine algı operasyonu peşine düşen sunucu İrfan Değirmenci, Cumhurbaşkanlığı'nın 'balon balığı' ile ilgili kararını ve devletin vereceği teşvikleri izleyicisinin aklıyla dalga geçerek sundu.
Algı operasyonu yaptı
Balon balıklarının zehirli ve tehlikeli olması nedeniyle ruhsatsız avlanılamayacağını belirten kararnamenin aksine ifadelerde bulunan, "'Vatandaş ne yiyecek?', 'Taş mı yiyecez?' diye soruyorlardı ya... Şimdi 'Balon balığı toplasınlar, onu satıp yesinler' deniliyor." ifadesiyle algı operasyonu yaptı.
Halk TV izleyicisinin aklıyla da dalga geçti
Halk TV izleyicisinin kendilerine güvenmemesi gerektiğini adeta itiraf eden Değirmenci, kitlesinin aklıyla da dalga geçerek, "Aman ha, bu haberi izleyip de balon balığı bulur muyum diye denize açılmayın." ifadesinde bulundu.
"Vatandaş şaşırmış durumda" diyen Değirmenci, "Yapmayın efendim, dokunmayın, para kazanacağız diye yapmayın" dedi.