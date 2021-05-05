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Dünya İrfan Değirmenci, Halk TV izleyicisinin aklıyla böyle dalga geçti: Aman ha, bu haberi izleyip de...
Dünya

İrfan Değirmenci, Halk TV izleyicisinin aklıyla böyle dalga geçti: Aman ha, bu haberi izleyip de...

Halk TV'de habercilik yerine adeta taklacılık yapan sunucu İrfan Değirmenci, Halk TV izleyicisinin aklıyla dalga geçen bir habere imza attı. Balon balığı teşviğini de çarpıtan Değirmenci, "'Vatandaş ne yiyecek?', 'Taş mı yiyecez?' diye soruyorlardı ya... Şimdi 'Balon balığı toplasınlar, onu satıp yesinler' deniliyor." sözleriyle algı operasyonuna kalkıştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 18:29:00 - 2021-05-05 18:30:25
İrfan Değirmenci, Halk TV izleyicisinin aklıyla böyle dalga geçti: Aman ha, bu haberi izleyip de...

 yeniakit.com.tr 

Halk TV'de haber verip doğru bilgilendirme yapmak yerine algı operasyonu peşine düşen sunucu İrfan Değirmenci, Cumhurbaşkanlığı'nın 'balon balığı' ile ilgili kararını ve devletin vereceği teşvikleri izleyicisinin aklıyla dalga geçerek sundu.

Algı operasyonu yaptı

Balon balıklarının zehirli ve tehlikeli olması nedeniyle ruhsatsız avlanılamayacağını belirten kararnamenin aksine ifadelerde bulunan, "'Vatandaş ne yiyecek?', 'Taş mı yiyecez?' diye soruyorlardı ya... Şimdi 'Balon balığı toplasınlar, onu satıp yesinler' deniliyor." ifadesiyle algı operasyonu yaptı. 

Halk TV izleyicisinin aklıyla da dalga geçti

Halk TV izleyicisinin kendilerine güvenmemesi gerektiğini adeta itiraf eden Değirmenci, kitlesinin aklıyla da dalga geçerek, "Aman ha, bu haberi izleyip de balon balığı bulur muyum diye denize açılmayın." ifadesinde bulundu.

"Vatandaş şaşırmış durumda" diyen Değirmenci, "Yapmayın efendim, dokunmayın, para kazanacağız diye yapmayın" dedi.

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Yorumlar

Eyüp

Kimsenin inancını sorgulayacak değiliz ama irfan değirmenci denen algıcı palavracının proğramına katılan din iman abdest namazdan uzak sadece alkol için yok şeriat geliyor diye yaygara koparan solaklar inanır.
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Kömürcüoğlu murtaza

Haramilerin sesi,haramilerin sözcüsü ...
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