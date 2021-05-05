İrfan Değirmenci, Halk TV izleyicisinin aklıyla böyle dalga geçti: Aman ha, bu haberi izleyip de...

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Halk TV'de haber verip doğru bilgilendirme yapmak yerine algı operasyonu peşine düşen sunucu İrfan Değirmenci, Cumhurbaşkanlığı'nın 'balon balığı' ile ilgili kararını ve devletin vereceği teşvikleri izleyicisinin aklıyla dalga geçerek sundu.

Algı operasyonu yaptı

Balon balıklarının zehirli ve tehlikeli olması nedeniyle ruhsatsız avlanılamayacağını belirten kararnamenin aksine ifadelerde bulunan, "'Vatandaş ne yiyecek?', 'Taş mı yiyecez?' diye soruyorlardı ya... Şimdi 'Balon balığı toplasınlar, onu satıp yesinler' deniliyor." ifadesiyle algı operasyonu yaptı.

Halk TV izleyicisinin aklıyla da dalga geçti

Halk TV izleyicisinin kendilerine güvenmemesi gerektiğini adeta itiraf eden Değirmenci, kitlesinin aklıyla da dalga geçerek, "Aman ha, bu haberi izleyip de balon balığı bulur muyum diye denize açılmayın." ifadesinde bulundu.

"Vatandaş şaşırmış durumda" diyen Değirmenci, "Yapmayın efendim, dokunmayın, para kazanacağız diye yapmayın" dedi.