İrfan Can ve Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi
Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktör Okan Buruk, futbolcu İrfan Can Kahveci ve BB Erzurumsporlu İbrahim Akdağ, PFDK'ya sevk edildi.
İşte TFF'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama:
"Hukuk Müşavirliği'nce 24.12.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü futbolcusu İBRAHİM AKDAĞ'ın 23.12.2020 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın 23.12.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı 8/8 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK teknik sorumlusu OKAN BURUK'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 24.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK futbolcusu RAFAEL PEREIRA DA SILVA'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ve "cezalı olmasına rağmen akredite alanlara girmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 95/2 maddesi uyarınca 24.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK futbolcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- MENEMEN SPOR Kulübü'nün 23.12.2020 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-MENEMEN SPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22-d maddesi ve 2020-2021 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü - Ek-2 - TFF 1. Lig Futbolcu Uygunluğu 5-a. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."