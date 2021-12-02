İrfan Can Kahveci kaç maç ceza aldı?
İrfan Can’a kaç maç ceza aldı? Süper Lig’in 14.haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin devre arasında İrfan Can Kahveci rakip takım oyuncusuyla tartıştı. Peki, İrfan Can Kahveci ceza aldı mı?
Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci’nin kaç maç ceza aldığı merak ediliyor. Peki, İrfan Can Kahveci kaç maç ceza aldı?
İrfan Can Kahveci kaç maç ceza aldı?
Süper Lig'in 14.haftasında oynanacak olan Göztepe-Fenerbahçe maçının devre arasında rakip takım futbolcusuyla tartışan İrfan Can kahvecinin cezası belli oldu. TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle:
FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin, 29.11.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi ALİ BOZAN'ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi ALİ BOZAN'ın müsabaka temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.