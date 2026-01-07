İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı açıklandı

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürerken, kaleci rotasyonunda beklenen ayrılık resmileşti. Sarı-lacivertli ekipte 3. kaleci konumuna gerileyen İrfan Can Eğribayat, sezonun ikinci yarısında takım değiştirdi.

YÜKSEL YILDIRIM: ANLAŞTIK

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, transferi kamuoyuna duyurdu. Yıldırım, "Sadettin Saran başkan ile konuştuk. İrfan Can Eğribayat'ın sezon sonuna kadar kiralık transferi için anlaştık" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeyle birlikte İrfan Can Eğribayat, Süper Lig'in ikinci yarısında Samsunspor forması giyecek.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Futbola Adanaspor'da başlayan İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe'ye 2022-2023 sezonu başında Göztepe'den transfer olmuştu. 27 yaşındaki file bekçisi sarı-lacivertli formayla 53 maçta görev aldı.

Bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig'de 3'er maç olmak üzere toplam 6 karşılaşmada forma giydi. İrfan Can'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.