Fenerbahçe, Göztepe forması giyen kaleci İrfan Can Eğribayat'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz İrfan Can Eğribayat satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi. İrfan Can Eğribayat, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 30 maçta mücadele etmişti. Oyuncu daha sonra kadro dışı bırakılmıştı.

İrfan Can Eğribayat kimdir kaç yaşında?

İrfan Can Eğribayat 30 Haziran 1998'de Adana Seyhan'da dünyaya geldi. 2007 yılında altyapı kariyerine Adanaspor'da başlayan İrfan Can Eğribayat, 2014'te A takıma yükseldi. İrfan Can 2020'de Göztepe'ye imza attı. Genç kaleci Göztepe formasıyla 67 maçta forma giydi.