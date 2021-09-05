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Spor İrfan Can bu sefer olacak!
Spor

İrfan Can bu sefer olacak!

Galatasaray, Göztepe'nin kalesini koruyan İrfan Can Eğribayat için girişimlerini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 12:10:00 -
İrfan Can bu sefer olacak!

Galatasaray, Göztepe'nin kalesini koruyan İrfan Can Eğribayat için girişimlerini sürdürüyor. Muslera'ya mutlaka genç ve yetenekli bir alternatif arayan Sarı-Kırmızılar, Göztepe'de geçen sezon fark oluşturan İrfan Can Eğribayat için bu sefer daha ciddi adımlar atacak. 8 Eylül'e kadar bu transferi bitirmek isteyen Galatasaray, 4 milyon euro'dan 2,5 milyon euro'ya inen bonservis sonrası harekete geçti. 

UEFA listesine eklemediği Fatih Öztürk'ten memnun olmayan Fatih Terim, 8 Eylül'e kadar İrfan Can transferinin bitirilmesini bekliyor. Sarı-kırmızılılar, kadrosunda düşünmediği isimleri Göztepe'ye takas olarak önermeye başladı.

Adanaspor'da yetişen ve sonrasında Göztepe forması ile 38 maçta sahne alan 23 yaşındaki oyuncu, 52 gol yerken 8 maçta ise kalesini gole kapattı.

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