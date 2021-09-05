İrfan Can bu sefer olacak!
Galatasaray, Göztepe'nin kalesini koruyan İrfan Can Eğribayat için girişimlerini sürdürüyor.
Galatasaray, Göztepe'nin kalesini koruyan İrfan Can Eğribayat için girişimlerini sürdürüyor. Muslera'ya mutlaka genç ve yetenekli bir alternatif arayan Sarı-Kırmızılar, Göztepe'de geçen sezon fark oluşturan İrfan Can Eğribayat için bu sefer daha ciddi adımlar atacak. 8 Eylül'e kadar bu transferi bitirmek isteyen Galatasaray, 4 milyon euro'dan 2,5 milyon euro'ya inen bonservis sonrası harekete geçti.
UEFA listesine eklemediği Fatih Öztürk'ten memnun olmayan Fatih Terim, 8 Eylül'e kadar İrfan Can transferinin bitirilmesini bekliyor. Sarı-kırmızılılar, kadrosunda düşünmediği isimleri Göztepe'ye takas olarak önermeye başladı.
Adanaspor'da yetişen ve sonrasında Göztepe forması ile 38 maçta sahne alan 23 yaşındaki oyuncu, 52 gol yerken 8 maçta ise kalesini gole kapattı.