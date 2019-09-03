İrfan Buz: “Hakemler de hata yapabiliyor”

TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor’da Teknik Direktör İrfan Buz, Gümüşhanespor maçına ilişkin, “Hakemin genel anlamda çok iyi bir müsabaka yönettiğini düşünmüyorum. Hakemler de bir üst lige çıkmak için zaman zaman hatalar yapabiliyor” dedi.

İrfan Buz, ligin ilk haftasında oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Gümüşhanespor maçını ve hafta sonu kendi sahalarında karşılaşacakları Pendikspor mücadelesini değerlendirdi. 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirten Buz, “Güzel bir ambiyans yakaladık. Bugün BAL takımından biriyle de 9 kişi oynasanız bile zorlanabilirsiniz. Gümüşhane gibi zor bir deplasmanda 9 kişi ile iyi mücadele ederek 3 puanı aldık. Özellikle 2 kişi eksilen bir takıma karşı onlar da kaybetmek istemezler. O yüzden yaptığımız o mücadele çok önemliydi. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Özellikle son pozisyonda zorlamamız ve ikinci golü bulmamız çok önemliydi. Farklı bir senaryo ortaya çıktı. Aslında biz farklı bir oyun bekledik. Öncelikle öne geçtikten sonra ikinci yarı ikinci golü bulmak için daha farklı hamleler yapacaktım. Ama kırmızı kartlardan sonra oyun stratejimizi değiştirmek zorunda kaldık. Futbolcularımız da bunu sahada tamamen harfiyen yerine getirdi. 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz” dedi.

“Bu ligde çok farklı faktörler ortaya çıkabilir”

Pendikspor maçına iyi hazırlanacaklarını dile getiren Buz, “Bugünden itibaren sadece Pendikspor maçını düşünüyoruz. Bu maça çok iyi hazırlanacağız. Bu maçta da farklı senaryolar önümüze çıkabilir. Onun için de taraftarlarımızdan bir ricam var. Siz bize güvenin. Takımı destekleyin. Son dakikaya kadar destekleyin. Çünkü bizim bütün mücadelemizi 3 puan için vereceğimize inanabilirsiniz. Bizler de çok erken gol bulmak isteriz. Bu ligde çok farklı faktörler ortaya çıkabilir. Gümüşhane maçını unuttuk, şimdi önümüzdeki Pendikspor maçını düşünüyoruz” diye konuştu.

“Hakemler de bir üst lige çıkmak için zaman zaman hatalar yapabiliyor”

Takımının coşkulu, baskılı oynayacağını ve aynı zamanda da dengeli olacağını kaydeden Buz, “Ferhat Çulcuoğlu’nun yediği kartlara baktığınızda hakemin doğru olduğunu düşünüyorum. Hakemin genel anlamda çok iyi bir müsabaka yönettiğini düşünmüyorum. Hakemler de bir üst lige çıkmak için zaman zaman hatalar yapabiliyor. Eğer siz 6 ile 10’uncu dakika arasında hemen bir sarı kart çıkartırsanız o zaman sizin burada o maçı bitirme şansınız çok aza düşüyor. Topa karşı sert olacaksın. Mücadele veriyoruz. Bizim bir büyük resmimiz var. O da şampiyonluktur. O benim ekmeğimdir, her şeyimdir. Ben onun mücadelesini veriyorum. Tabii ki bazı sınırları aşmayacağız. Hakem arkadaşlarımız da biraz dikkat etsinler. Bizim görmek istediğimiz Samsunspor coşkulu, baskılı ama aynı zamanda dengeli bir takım olması gerekiyor. Bastığınız zamanda aynı şekilde dengeli olmanız gerekiyor. İlerleyen haftalarda maç ritmini yakalamış bir Samsunspor bunları gösterecektir” şeklinde konuştu.

“Nurullah Aslan bizim için çok sürpriz değil”

Gümüşhanespor maçında Nurullah Aslan’ın kalede olmasının sürpriz olmadığını aktaran Buz, “Şu anda Nurullah Aslan bizim için çok sürpriz değil. Özellikle kaleci antrenörümüz İsmail Aydoğdu çok çalışkan ve emekçi bir hocamız ‘herkes sıfırdan başlıyor’ dedi. Formayı hoca vermiyor. Oyuncular çalışarak ve kendini göstererek alıyor. 3 değerli kalecimizin arasında önde gördüğümüz Nurullah kardeşimizi ‘çok genç, bu dönem beklesin’ diye bir şey yok. Bize faydalı olabilecek öne götürecek ve o andan formda olan arkadaşımızı seçmek durumundayız. O yüzden burada Nurullah’ı seçtik” ifadelerini kullandı.

“Herkes bu sene fedakarlık yapacak”

Futbolcularının bu sene düşüneceği tek şeyin Samsunspor olduğunun altını çizen Buz, şunları kaydetti:

“Bu sene herkesin sadece düşüneceği şey Samsunspor. Kendi şeylerinden de feragat ederek, herkes bu sene fedakarlık yapacak. En büyük Samsunspor’dur. Bunun bir üstü yoktur. Bu kulüp 1965 yılında kuruldu. Burada birçok insanın emeği var. Burada herkes kenetlenecek, herkes işini yapacak. Gümüşhanespor maçında taraftarlarımızdan iyi bir sinerji aldık. İnşallah bu haftaki Pendikspor maçında da stadı doldururlar. Bizimle birlikte olurlar. Onları bekliyorum.”