İrfan Bozkurt neden istifa etti? CHP Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt kimdir? CHP Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt kimdir? İrfan Bozkurt il başkanlığı görevinden neden istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. İrfan Bozkurt, 31 Mart yerel seçimleri öncesi görevi vekaleten devralmıştı.

CHP Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt kimdir? İrfan Bozkurt CHP Tunceli il başkanlığı görevinden neden istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. İrfan Bozkurt, 31 Mart yerel seçimleri öncesi görevi vekaleten devralmıştı. CHP Tunceli İl Başkanı Bozkurt istifasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Partimde görev almaya ve partimize hizmet etmeye var gücümle devam edeceğim. Partimin memleketimde değişerek, gelişerek büyümesi, yenilenmesi kabul edilemeyen gençleşmeyi bir an önce gerçekleştirmesi ve eski günlerine geri dönmesi tek temennimdir.” ifadelerinde bulundu.

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