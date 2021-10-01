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Gündem İrem Derici'nin konser öncesi ettiği küfür olay oldu! Tepki yağıyor
Gündem

İrem Derici'nin konser öncesi ettiği küfür olay oldu! Tepki yağıyor

Sürekli ettiği küfürlerle gündeme gelen şarkıcı İrem Derici bir skandala daha imza attı. Geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren Derici, konsere çıkmadan önce yine bir küfür etti. Derici'nin küfürlü videosunun ortaya çıkmasının ardından sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 14:41:00 - 2021-10-01 14:50:07

İrem Derici “Harbiye Yıldızlı Geceler” konser serisi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konsere çıktı. Verdiği önceki röportajlarda da sürekli küfür ettiğini söyleyen ve magazin haberlerinde bu şekilde boy gösteren Derici konser öncesi yine küfür etti.

"Hazır mıyız arkadaşlar akşam a..... ortalığın?"

Harbiye konseriyle ilgili ortaya çıkan videoda Şarkıcı İrem Derici'nin konsere girerken ekibine "Hazır mıyız arkadaşlar akşam a..... ortalığın?" diye seslendiği görüldü. Bu skandal videonun ortaya çıkmasının ardından sosyal medya takipçileri Derici'ye büyük tepki gösterdi. Sanatçı'nın topluma örnek olması gerektiğini belirten sosyal medya kullanıcıları, Derici'nin hareketleriyle hiçbir zaman insanlara örnek olamayacağını yazdı.

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