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Gündem İrem Derici'den tepki çeken hareket! "Bakanlığı arayın"
Gündem

İrem Derici'den tepki çeken hareket! "Bakanlığı arayın"

Daha önce iğrenç bir kliple gündeme gelen şarkıcı İrem Derici bu defa maskesiz ve sosyal mesafesiz pikniğiyle teki çekti. Kurallara uymayan Derici "Siz bir yasak bir şikayet görüyorsanız en yakında bir bakanlık arayın. Onlar çözsün. Size kalmadı." diyerek kendisine soru soran muhabiri tersledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 16:48:00 - 2021-02-12 16:51:44
İrem Derici'den tepki çeken hareket! "Bakanlığı arayın"

Her gün yeni bir iğrençlik sergilenen magazin dünyasının gerçek zihin yapısını gözler önüne seren şarkıcı İrem Derici, önceki gün Caddebostan Sahili'nde altı arkadaşıyla piknik yaptı. Sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayan grubun rahat tavırları tepki çekti

Kendisine soru soran muhabire Derici, 'pes' dedirten cevaplar verdi.

Cevapları şaşırttı

"Koronavirüsü geçirdim. Antikorluyum" diyen İrem Derici, "Şu an burada bir sürü insan var. Bir tek biz yokuz. Ben antikorluyum ve bu arkadaşların hepsi oyuncu olduğu için her hafta test yapıyor" dedi.

İrem Derici, "Siz bir yasak bir şikayet görüyorsanız en yakında bir bakanlık arayın. Onlar çözsün. Size kalmadı. Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" ifadelerini kullandı.

"Tımarhaneme geri dönerim"

2018 yılında hastanede tedavi gören Derici, “Bu yaza COVID bitmiş olmazsa, tımarhaneme geri dönerim, odamı ayırsınlar” diye konuşmuştu.

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