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İranlılar Yüzyılın Anlaşması’na karşı çıkıyor

ABD’nin Filistin sorununa çözüm olarak sunduğu Yüzyılın Anlaşması’na tepki gösteren İranlılar anlaşmanın kabul edilebilir olmadığını söyledi.

25 Haziran 2019 Salı 10:24
İranlılar Yüzyılın Anlaşması’na karşı çıkıyor

ABD’nin Filistin sorununa çözüm olarak sunduğu Yüzyılın Anlaşması’na tepki gösteren İranlılar anlaşmanın kabul edilebilir olmadığını söyledi.


İranlılar, Filistin sorununun çözümü olarak gösterilen ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” planına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yüzyılın Anlaşması’nı "Yüzyılın İflası" şeklinde nitelendiren İranlılar, ABD’nin sunduğu çözümün Filistin için büyük bir komplo olduğunu ifade etti.


Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fatıma Hüseyni, ABD tarafından Filistinlilere dayatılan anlaşmayı hiçbir İranlının kabul etmediğini ve bu planın büyük bir yalan olduğunu söyledi. ABD’nin Filistin halkının düşmanı ve İsrail rejiminin destekçisi olduğunu ifade eden Hüseyni, ABD’nin sözünde durmayan bir ülke olduğunu belirterek, "Son nefesimize kadar kahrolsun İsrail demeyi sürdüreceğiz" dedi. ABD ve İsrail’in İslam dünyasının düşmanları olduğunu söyleyen Hüseyni, Müslümanların ABD ve İsrail karşısında uyanık olmaları gerektiğini vurguladı.



“Yüzyılın Anlaşması meşru değildir”


Akademisyen Muhammed Hamidi de ABD tarafından sunulan Yüzyılın Anlaşması teklifinin Müslümanlar tarafından hiçbir zaman kabul edilmeyeceğini söyledi. İsrail rejiminin Kudüs’ü başkent olarak tanımasının Müslümanlar için hiçbir önemi olmadığını söyleyen Hamidi, "Müslümanlar bunu asla kabul etmeyecektir. İsrail adında bir milleti dahi biz kabul etmiyoruz. Ben Irak kökenliyim ve Irak dahil Avrupa’dan ve dünyanın farklı bölgelerinden Yahudilerin Filistin’e giderek kurdukları İsrail devletini asla kabul etmeyeceğiz" dedi. İsrail’in Filistin’de işgalci konumunda olduğunu vurgulayan Hamidi, hiçbir milletin başka bir milleti topraklarından çıkartmaya hakkı olmadığını belirterek, “Devlet olarak tanımadığımız bir ülkenin çıkarı için sunulan anlaşmayı da o ülkenin başkentini de asla kabul etmeyiz. İsraillilerin artık Filistin’den çok geç olmadan gitmeleri gerek. Haçlı Seferlerinde yüzyıllarca zafer kazanmış Filistinliler, bir kez daha zafer elde edecektir" ifadelerini kullandı.



“Holokost’un cezasını neden Filistin halkı ödüyor”


İranlı üniversite öğrencisi Rıza İcadi ise Yahudi Soykırımı olarak bilinen Holokost aydınlatılmadan sunulan barış tekliflerinin manasız olacağını söyledi. İcadi, "Bu soykırım nerede ve kimler tarafından yapıldı? Filistin halkı bu soykırımı gerçekleştirmedi. Peki neden Filistin işgal edildi ve bugün sözde barış teklifleri yapılmakta? Yüzyılın Anlaşması bizim için batıl hükmündedir" dedi. ABD tarafından sunulan barış teklifinin Filistin topraklarında uygulanabilir olmadığını söyleyen Rıza İcadi, “İmam Humeyni’nin söylediği gibi bir gün İsrail İslam coğrafyasından tamamen silinecektir" ifadesini kullandı.



“İsrail, İslam coğrafyasının kanserli tümörü”


İranlı tarih öğretmeni Hasan Abbasi ise İsrail’in Müslümanları katleden kanserli bir tümör olduğunu söyledi. Tarih boyunca hiçbir zaman baskı ve zulmün çözüm olmadığını söyleyen Abbasi, ABD ve İsrail’in dünyada bir zorbalık sistemi kurduklarını belirtti. Yahudilerin İkinci Dünya Savaşı sonrasında kendilerine ait bir devlet kurmak istediklerini ve ABD’nin Filistin topraklarının işgal edilmesine ve İsrail devletinin kurulmasına yardım ettiğini vurgulayan Abbasi, "Maalesef bu kanserli tümörü İslam coğrafyasının kalbine koydular ve bu tümör Müslümanların canını alıyor. Allah’tan bu kanserli tümörü coğrafyamızdan söküp atmasını diliyorum" dedi. İsrail zulmünün Filistin’de her geçen gün arttığını belirten Abbasi, İsrail rejiminin hiçbir çözüm ve teklife açık olmadığını vurgulayarak, “İlahi sünnetin bir gereği olarak İsrail, Filistin halkına yönelik işlediği cinayet ve zulümlerin karşılığını alacaktır" ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:24
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