İranlı yıldız Taremi savaşa mı gidiyor? Menajer Pastorello son noktayı koydu

İran ile ABD-İsrail hattında yaşanan sıcak savaşın ardından, Yunanistan'ın Olympiacos takımında forma giyen İranlı forvet Mehdi Taremi'nin "orduya katılmak için kulübünden izin istediği" yönündeki haberler dünya basınında geniş yankı buldu. Ancak Olympiacos yönetimi ve oyuncunun temsilcisi, bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, yıldız golcünün profesyonel kariyerine Atina'da devam ettiğini bildirdi.

Tuttosport'ta yer alan habere göre, Taremi, ülkesine gitmeye ve savaşa katılmaya hazır olduğunu kulübü Olympiacos'a bildirdi.

Olympiacos Yönetimi ile görüşen İranlı futbolcunun, bu görüşmede, "Ülkemin bana ihtiyacı var." diyerek ülkesi İran'a geri dönmeye hazır olduğunu kulübüne ilettiği belirtildi.

OYUNCU VE KULÜP YALANLADI

Olympiacos ve oyuncu tarafı ise İtalyan medyasında çıkan bu haberi yalanladı.

Mehdi Taremi'nin temsilcisi Federico Pastorello, İranlı futbolcusu için iddiaları yalanladı. Pastorello, "Son dönemde Mehdi Taremi'ye atfedilen ve gerçeği yansıtmayan açıklamalar ortalıkta dolaşmaktadır. Taremi, Atina'da çalışmalarına ve profesyonel kariyerine odaklanmış, kararlı ve azimli bir şekilde çalışmaktadır. Böylesine hassas bir dönemde, bağlam dışı yorumlardan veya yanlış yorumlamalarda kaçınmak önemlidir. Herkesin sorumluluk bilincine ve saygısına güveniyoruz." açıklamasını yaptı.

Olympiakos'un başkan yardımcısı Kostas Karapapas ise, "Savaşın ilk kurbanı her zaman gerçeklerdir. Sahte haberlere inanmayın. Sporculara, vatanları alevler içinde olan tüm insanlara saygı gösterelim. Dünyanın her ülkesini ilgilendiren ve tüm gezegeni etkileyen bir konudan bahsediyoruz. Maalesef, aklına her geldiğini yazan kişilerin yazılarını ve bunların çoğalmasını engelleyemiyoruz." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Olympiacos forması altında bu sezon 31 maçta süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 16 gol attı ve 5 asist yaptı.