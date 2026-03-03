  • İSTANBUL
Dünya
7
Yeniakit Publisher
İşgalci İsrail Lübnan’a girdi! 10 bin kişi can havliyle Suriye’ye sınırına akın etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşgalci İsrail Lübnan’a girdi! 10 bin kişi can havliyle Suriye’ye sınırına akın etti

Terör devleti İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı barbarca hava saldırıları ve ardından gelen kara işgali, bölgeyi büyük bir göç dalgasına hapsetti! Lübnan’ın güneyi ve Bekaa Vadisi alevler içindeyken, canını kurtarmak isteyen 10 binden fazla sivil Suriye sınırına akın etti. İsrail tankları Lübnan topraklarını çiğnerken, Lübnan ordusunun güneydeki mevzilerden çekildiği haberleri bölgedeki kaosun boyutunu gözler önüne seriyor!

#1
Foto - İşgalci İsrail Lübnan’a girdi! 10 bin kişi can havliyle Suriye’ye sınırına akın etti

İsrail’in Lübnan’a yönelik hava bombardımanlarını kara işgaliyle birleştirmesi, Orta Doğu’da yeni bir mülteci krizini tetikledi. Güney Lübnan ve Bekaa Vadisi’ndeki stratejik noktaları hedef alan İsrail güçleri sınırı geçerken, bombardımandan kaçan 10 binden fazla sivil Suriye sınır kapılarına dayandı.

#2
Foto - İşgalci İsrail Lübnan’a girdi! 10 bin kişi can havliyle Suriye’ye sınırına akın etti

Eli kanlı terör devleti İsrail, Gazze’den sonra şimdi de Lübnan’ı yıkıma sürüklüyor. Günlerdir süren yoğun hava saldırılarının ardından "Hizbullah’a operasyon" maskesiyle kara harekatını başlatan İsrail Savunma Kuvvetleri (TSAXAL), Lübnan topraklarına girerek bazı mevzileri kontrol altına aldığını duyurdu. İşgal güçlerinin sınırı aşmasıyla birlikte Lübnan ordusunun güneydeki mevzilerini terk ederek geri çekilmesi, sivil halk arasındaki paniği zirveye taşıdı.

#3
Foto - İşgalci İsrail Lübnan’a girdi! 10 bin kişi can havliyle Suriye’ye sınırına akın etti

Lübnan’ın güneyi ve Bekaa Vadisi’ndeki binlerce kişi ülkenin kuzeyine doğru göç etmeye başladı.

#4
Foto - İşgalci İsrail Lübnan’a girdi! 10 bin kişi can havliyle Suriye’ye sınırına akın etti

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (TSAXAL) kara kuvvetleri Lübnan'a girdi. Bölgede birkaç mevzinin kontrol altına alındığı bildiriliyor.

#5
Foto - İşgalci İsrail Lübnan’a girdi! 10 bin kişi can havliyle Suriye’ye sınırına akın etti

Lübnan ordusunun güneydeki mevzilerinden çekildiği bildiriliyor.

#6
Foto - İşgalci İsrail Lübnan’a girdi! 10 bin kişi can havliyle Suriye’ye sınırına akın etti

Katil İsrail son günlerde Lübnan'a hava saldırıları düzenledi ve "Hizbullah" örgütüne karşı operasyonlar yürütüyor.

