İşgalci İsrail Lübnan’a girdi! 10 bin kişi can havliyle Suriye’ye sınırına akın etti
Terör devleti İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı barbarca hava saldırıları ve ardından gelen kara işgali, bölgeyi büyük bir göç dalgasına hapsetti! Lübnan’ın güneyi ve Bekaa Vadisi alevler içindeyken, canını kurtarmak isteyen 10 binden fazla sivil Suriye sınırına akın etti. İsrail tankları Lübnan topraklarını çiğnerken, Lübnan ordusunun güneydeki mevzilerden çekildiği haberleri bölgedeki kaosun boyutunu gözler önüne seriyor!