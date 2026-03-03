CHP’de dış politika Batı’ya diz çökene emanet: ‘Doğu Akdeniz'de faaliyet yürütmemiz akılsızlıktır onlarla anlaşmalıydık’

CHP’nin dış politika kadrosuna dahil ettiği Aydın Selcen’in, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan stratejisini hedef alan açıklamaları siyasetin gündemine bomba gibi düştü. Türkiye’nin milli gururu olan sondaj gemilerinden Doğu Akdeniz’deki sismik araştırmalara kadar her şeyi hedef aldığı ortaya çıktı. Patronları adına konuşan Selcen’in, Türk milletinin "Mavi Vatan" idealini "bir slogandan ibaret" diyerek küçümsemesi, muhalefetin dış politikadaki milli duruştan ne kadar uzaklaştığını bir kez daha kanıtladı.

CHP’li zihniyeti temsil eden Aydın Selcen, Türkiye’nin milyarlarca dolarlık yatırım yaparak kurduğu milli sondaj filosuna yönelik alçakça açıklamalarda bulundu.

Milli sismik araştırma ve sondaj gemilerimizi "çöpe atılan para" olarak niteleyen Selcen, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklı mücadelesine "akılsızlık" dedi. Mavi Vatan stratejisini küçümseyen ve Batılı şirketlere taşeronluğu savunan Selcen’in bu sözleri, CHP’nin dış politikada kime hizmet ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi!

Kendi imkanlarımızla denizlerden petrol ve doğalgaz çıkarma hamlemizi "paraları denize atmak" olarak tanımlayan Selcen, Türkiye’nin egemenlik haklarını savunmak yerine "Batılı şirketlerle anlaşmalıydık" diyerek mandacı bir zihniyeti savundu. Doğu Akdeniz’de Libya ile yapılan anlaşmalardan ve bölgedeki askeri varlığımızdan rahatsız olan bu zihniyetin, CHP’nin en üst kademelerinde "danışman" sıfatıyla ağırlanması bardağı taşıran son damla oldu. Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için ter döken mühendisleri ve o gemileri koruyan Mehmetçiği hiçe sayan Selcen’in bu açıklamaları, CHP’nin dış politikasının "Batı’ya diz çökenlere" emanet edildiğini tüm çıplaklığıyla belgeledi.