0553 313 94 23
impression

İranlı yetkili açıkladı! Ruhani için özel olarak üretilecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kullandığı cep telefonunun dinlendiği ve Ruhani için dinlenmesi mümkün olmayan yeni bir telefon üretileceği açıklandı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 14:32
İranlı yetkili açıkladı! Ruhani için özel olarak üretilecek

İran Pasif Savunma Teşkilatı Başkanı Gulamrıza Celali, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin cep telefonunun dinlendiğini söyledi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre Celali, "Cumhurbaşkanı Ruhani'nin cep telefonunun dinlendiği son olaydan sonra mevcut telefonlardan dinleme yapılmasını mümkün kılmayacak şekilde bir telefon üretme kararı aldık" dedi. Celali, "Ruhani'nin cep telefonunun dinlendiği son olay" ile neyi kastettiğine ilişkin bilgi vermezken, dinleme yapılmasını mümkün kılmayacak telefon üretmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü söylemekle yetindi. İran Pasif Savunma Teşkilatı ülkede Genelkurmay Başkanlığına bağlı bir kuruluş olarak görev yapıyor.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 14:32
  1. İran Pasif Savunma Teşkilatı Başkanı Gulamrıza Celali
  2. İran Cumhurbaşkanı Dr. Hasan Ruhani
  3. Ruhani'nin telefonları dinleniyor
  4. Ruhani için özel telefon üretilecek
  5. telefon dinlemesi
  6. İran

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya bozgunu sonrası Galatasaray'da derbi şoku
    1. Malatya bozgunu sonrası Galatasaray'da..
    2. THY'den Hong Kong Havayolları ile..
    3. THY'nin kabin memurları 3...
    4. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:..
    5. Palamut için açıldılar, 11 kiloluk dev..
    6. Flaş iddia! İngiltere olaydan haberdardı
    7. CHP'nin aday adayı, karşılıksız çekten..
    8. Emmanuel Macron ülkesi için Erdoğan'a..
    9. Bursa'da dur ihtarına aldırmadı,..
    10. Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye..
    11. Derbi öncesi Galatasaray'a kötü haber!..
    12. Trabzon'da küçük çocuk cinsel..
    13. İranlı yetkili açıkladı! Ruhani için..
    14. Bim'de bu hafta indirimde ne var?
    15. 'İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin cep..
    16. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    17. 'İsmail Kartal iddiaları gerçek değil'
    18. Balıkçılarda 11 kilogramlık levrek..
    19. AK Parti belediye başkan aday adayları..
    20. Bingöl'de MİT destekli PKK operasyonu!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018