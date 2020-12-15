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Aktüel İranlı vekilden ülke yönetimine "Twitter" eleştirisi
Aktüel

İranlı vekilden ülke yönetimine "Twitter" eleştirisi

İranlı Milletvekili Muinuddin Saidi: - "Ya halka uygulanan Twitter yasağını kaldırın ya da siz de kullanmayın"

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:22:40 -
İranlı vekilden ülke yönetimine "Twitter" eleştirisi

ANKARA (AA) - İranlı Milletvekili Muinuddin Saidi, uzun yıllardır devam eden Twitter'a yönelik erişim engeli konusunda ülke yönetimini eleştirerek, "Ya halka uygulanan Twitter yasağını kaldırın ya da siz de kullanmayın." çağrısında bulundu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) haberine göre, Çabahar kentinin milletvekili Saidi, Meclis'te yaptığı konuşmada ülkedeki Twitter yasağını eleştirdi.

Resmi olarak yasak olmasına rağmen Twitter'ın ülkedeki yöneticiler tarafından kullanıldığına işaret eden Saidi, "Ya halka uygulanan Twitter yasağını kaldırın ya da siz de kullanmayın." ifadelerini kullandı.

İran'da Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yeniden seçildiği 2009'daki tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında çıkan protesto gösterileri sırasında Twitter'a erişim engeli getirilmişti.

Twitter ülkede yasak olmasına rağmen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif başta olmak üzere devletin üst düzey isimleri tarafından aktif olarak kullanılıyor.

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, Ağustos 2018'de yargıya Twitter'a yönelik erişim engelini kaldırma talebinde bulunmuş ancak bakanın talebi, "ülkedeki yasalara aykırı olduğu" gerekçesiyle reddedilmişti.

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