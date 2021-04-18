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Yerel İranlı turist dehşeti yaşadı
Yerel

İranlı turist dehşeti yaşadı

Ortaköy’de arkadaşıyla kaldırımda yürüyen turist kadına kontrolden çıkan araç çarptı. Dehşet anları kameralara yansırken, kadın turist takla atarak yere savruldu. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 11:26:00 -

Kaza, Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre. akşamüstü kaldığı otelden çıkan İran uyruklu Güler Geb Çetinkaya, arkadaşıyla birlikte taksiye binerek Ortaköy’e geldi. Burada araçtan inen Çetinkaya ve arkadaşı. ellerindeki kahveyle kaldırımda yürümeye başladı.

Bir süre sonra otomobille seyir halinde olan Mehmet K. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki beton dubaları yerinden söktükten sonra arkadaşıyla yürüyen Çetinkaya’ya çarptı. Havalanarak takla atan genç kadın yere savrularak yaralandı. Kadının arkadaşı şok yaşarken, çevredeki vatandaşlar ve polis memuru koşarak kadının yanına geldi. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından beton dubanın üstünde kalan araç çekici yardımıyla indirildikten sonra emniyet otoparkına götürüldü. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza hakkında konuşan bir esnaf, “Sürücü Beşiktaş yönüne doğru geliyordu. Önde bir araç vardı, ona vurmamak için kaldırımı seçti. Kaldırıma çıktığı anda oradaki bayanı görmedi ve ona çarptı. Kadın düştüğü gibi biz dükkandan çıkıp direkt yanına koştuk. Kadının ağzından kan geliyordu, sürücü de tedirgindi. Biz yardımcı olmaya çalıştık. İki bayandı, ikisi de İranlı turistti, ellerinde kahve vardı. Ambulansı aradık, kazanın etkisiyle sürücüyü sakinleştirmeye çalıştık. Ambulans geldi kadını hastaneye, sürücüyü karakola götürdüler” dedi.

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Yorumlar

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Bunlar oruç tutmazlar!!! Tutmamak için de ramazanda gezilere çıkarlar!
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