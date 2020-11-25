İranlı Tuğgeneral Kaani, Irak’taki güçleri uyardı! ‘ABD’ye saldırmayın’

İran, ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden'ın, görevi Donald Trump'tan devralmasını bekliyor.

Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Biden Beyaz Saray'daki koltuğuna oturana kadar tüm saldırıları durdurması için Irak'taki grupları uyarmak üzere Bağdat'a gönderildi.

Middle East Eye'ın haberine göre, Tuğgeneral Kaani'nin söz konusu gruplarla görüşmesini aktaran üst düzey bir komutan, "Kaani, Trump'ın seçimleri kaybettiği için rakiplerinden intikam almak adına görevinden ayrılmadan önce bölgeyi açık bir savaşa sürüklemek istediğini açıkça belirtti." dedi.

"Ona gerekçe vermeliyiz''

Söz konusu askeri yetkili, Kaani'nin "Böyle bir savaşı başlatması için ona (Trump) herhangi bir gerekçe vermek bizim çıkarımıza değil." dediğini aktardı.

"Tahran sıkışmış hissediyor"

Haberde, ABD'nin Körfez'deki askeri varlığını ikiye katlamasının ve İsrail'in BAE ve Bahreyn ile yaptığı normalleşme anlaşmasının Tahran'ı "sıkışmış" hissettirdiği ifade edildi.

Tahran'daki yetkililerin, Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görev süresi bitmeden önce İran'a saldırabileceği ihtimalini göz ardı etmediği kaydedildi.