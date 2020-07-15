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İranlı Sünni alim İsmailzehi'den Ayasofya'nın ibadete açılması kararına övgü:

"Ayasofya'da yeniden namaz kılınması ve Allah'ın evlerinden birinin ihya edilmesi, dünyanın en uzak köşesindekiler dahil tüm Müslümanları mutlu etmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-07-15 12:34:38 -
İranlı Sünni alim İsmailzehi'den Ayasofya'nın ibadete açılması kararına övgü:

TAHRAN (AA) - İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, Ayasofya'nın ibadete açılması kararı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye halkı ve tüm Müslümanları tebrik etti.

Sistan-Beluçistan eyaletinin merkezi Zahidan Ehli Sünnet Cuma İmamı İsmailzehi'nin ofisinden Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması nedeniyle yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamasında İsmailzehi, "Saygıdeğer Türkiye Cumhurbaşkanı, Ayasofya'nın ibadete açılması yönündeki kararı imzaladı. Şimdi Ayasofya Camisi'nde ezan sesleri yükseliyor. Bu tarihi ve muazzam bir gelişmedir. Ayasofya'da yeniden namaz kılınması ve Allah'ın evlerinden birinin ihya edilmesi, dünyanın en uzak köşesindekiler dahil tüm Müslümanları mutlu etmiştir." ifadelerini kullandı.

İsmailzehi, Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye halkı ve tüm Müslümanları tebrik ederek buranın daima cami kalması temennisinde bulundu.


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