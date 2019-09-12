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İranlı işçilerden "maaş" protestosu

12 Eylül 2019 Perşembe 14:55
İranlı işçilerden "maaş" protestosu

İSTANBUL (AA) - İran'ın Kazvin kentindeki sayaç fabrikası işçileri "maaşlarının ödenmemesini" protesto etti.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, Kazvin'deki İran Sayaç Şirketi önünde toplanan yüzlerce işçi, maaşlarının ödenmemesi nedeniyle gösteri düzenledi.

İsmini vermek istemeyen bir işçi, 900 kişinin çalıştığı fabrikanın 2008'de özel sektöre devredilmesinden bu yana yaklaşık 700 işçinin işine son verildiğini ve maaşlarının zamanında ödenmediğini söyledi.

Sorunlarını anlatabilmek için bir aydır resmi makamlara ulaşmaya çalıştıklarını aktaran İranlı işçi, 4 aydır hiç maaş alamadıklarını ve ham madde olmadığı bahanesiyle fabrikanın çalışmadığını belirtti.

ABD'nin geçen yıl mayıs ayında nükleer anlaşmadan ayrılması ve İran'a yönelik ekonomik yaptırımları arttırması sonrasında ülkede iş yapamaz hale gelen bazı fabrikalar kapanırken bazıları da üretim ve işçi azaltma yoluna gidiyor.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:55
  1. İran'da işçi eylemi
  2. Kazvin
  3. Sayaç fabrikası

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