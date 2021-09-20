İranlı imamdan Cuma Hutbesinde skandal Türkiye ve Azerbaycan sözleri

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasında yapılan tatbikat İran'ı fena halde rahatsız etmiş durumda.

Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, "Hazar Denizi'nin Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme bu konuya açıklık getirmiştir. Hazar'a kıyıdaş devletler arasında sağlanan anlaşmaya göre kıyıdaş beş ülke dışında Hazar Denizi'nde yabancı askeri varlıkların bulunması yasaklanmıştır. Bu konu Dışişleri Bakanlığı'nda inceleniyor" diyerek rahatsızlığını dile getirmişti.

Bu kez İran Erdebil İmamı Hamaney'in temsilcisi Ayetullah Seyyid Hassan Amili, Cuma günü yapılan hutbede Azerbaycan'ı tehdit etti.

Erdebil camisi imamı Seyit Hasan Amili, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan özel kuvvetlerinin ortak tatbikatından rahatsız olarak, Azerbaycan'ı kastederek "Aslanın kuyruğu ile oynama" uyarısında bulundu.

Yine aynı Amili, önceki gün bir video yayınlayarak Suudi Arabistan ve Türkiye'nin İran'a karşı bir sosyal medya savaşı başlatacağını öne sürdü.

Bu açıklamaların ardından İran Devrim Muhafızları'nın Azerbaycan sınır hattına yığınak yaptığına dair görüntüler servis edildi.

Azeri isim: İran da Ermenistan kadar üzgün

Bilge İnsanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden Elnur İsmayıl konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Azerbaycan’ın Ermenistan’a yük taşıyan İran TIRlarını kontrol etmeye başlamasından ve TR ve Pakistan’la askeri tatbikatlarından sonra, Karabağ bölgesinde sınırda kapsamlı askeri tatbikatlara başlıyor. Hamenei’nin Erdebil temsilcisi Seyit Hasan Amili Cuma hutbesinde Azerbaycan’ı tehdit ederek, “Aslanın kuyruğuyla oynama” demiş ve SEPAH güçlerini böyle bir gövde gösterisi olarak askeri tatbikatlar yapmayı talep etmiş. Karabağ’ın işgalden kurtulmasına Ermenistan kadar İran da üzgün" dedi.





