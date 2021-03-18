İranlı grup helikopter vurdu! Ölüler var

İran destekli Şii Hazara milis grup Cephe-i Mukavemet'in Afganistan'da bir helikopteri vurduğu bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre dün gece saatlerinde Afganistan'ın orta kesimindeki Vardak'ın batısında yer alan Bihsud ilçesinde hükümet güçlerine ait bir helikopteri vurdu.

Helikopterin iniş yaptığı sırada havan toplarıyla vurulduğu bildirildi.

Milis grubun lideri Alipur komutasındaki güçlerin vurduğu helikopterde, mürettebat ve özel hareket güçleri de dahil toplamda 9 kişinin öldüğü bildirildi.

Helikoptere yönelik saldırının bölgedeki tansiyonu artırmasından endişe ediliyor.

İran'ın Afganistan'daki uzantılarından Şii Hazara milis grup Cephe-i Mukavemet, özellikle son dönemde adından sıklıkla söz ettiriyor.

Tam adıyla "Cephe-i Mukavemet Merdumi" yani "Halk Direniş Cephesi" ismine sahip olan grup, Afganistan nüfusunda önemli bir yer teşkil eden Şii Hazaralardan müteşekkil. İran tarafından desteklendiği ifade edilen grup, 2021 yılı Ocak ayında Afganistan'ın Vardak ilinde Kabil hükümetiyle yaşanan çatışmaların ardından isminden sıklıkla söz ettirdi.

Afganistan'da Hazaralar

Afganistan'daki etnik hatlar, kültürel ve dini ayrımlar sebebiyle zaman zaman hassas bir görünüm arz edebiliyor. Ülkenin siyasi atmosferinde de bu fay hatlarına sıklıkla rastlamak mümkün.

Ülkede etnik unsurların dağılımı şu şekilde:

Afganistan'ın merkezinde yoğunlaşmış olan Hazara nüfusu ülkenin toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 9'unu oluşturuyor. Hazara halkının tamamına yakını Şii inancına mensup. Bunların arasında İmamiye mezhebinden olanlar çoğunluktayken, İsmaili mezhebi de varlık gösteriyor. Aymak kökenli Hazaralar ise, Sünni olan tek Hazara nüfusunu oluşturuyor.

Hazaraların Moğol kökenli olduğuna inanılıyor. Hazara nüfusun, Cengiz Han'ın Afganistan'a girmesiyle bölgeye gelen, daha sonra imparatorluğun dağılmasıyla yerleşik hayata geçerek zamanla İslam'ı seçen bir halk olduğu dile getiriliyor.

Yoğun olarak yaşadıkları iller ise Bamyan, Gur, Gazni, Vardak, Daykundi ve Uruzgan. Hazaralar ülke yönetiminde üst makamlarda yoğun olarak bulunuyor ve ülkenin kurumlarında ciddi bir varlıkları mevcut.İran ile olan mezhepsel ilişkileri paralelinde kurdukları siyasi bağlantıları dikkat çeken Hazaralar, Hizb-i Vahdet adlı siyasi partiyle tanınıyorlar. Hazaraların ülkede kalan nüfusu her ne kadar ön planda olmasa da, Hazara diasporası oldukça ağırlık sahibi. Server Daniş, Kerim Halili, Abdul Ali Mezari gibi isimler İran ile olan bağlantıları nedeniyle ülke içinde ve dışında önem kazanmış kişiler.

Hazaralar çoğunlukla yerel siyasetçiler ve yerel milis gruplara bağlı durumdalar. Bunlar Kabil hükümeti ile 2001 yılındaki işgalden bu yana iş birliği içerisinde. Bir kısım Hazara doğrudan Kabil hükümetine bağlı iken, bazı Hazara topluluklar ve kişiler ise Taliban'a bağlı. Bu iki grup oldukça az bir kısım teşkil ediyor.

Mepanews