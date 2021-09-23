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Dünya İranlı din adamından Taliban açıklaması: Kendisini güçlendirmesi bize en büyük hizmettir
Dünya

İranlı din adamından Taliban açıklaması: Kendisini güçlendirmesi bize en büyük hizmettir

İran'ın önde gelen Sünni din adamlarından Abdurrahim Mollazade açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 22:08:00 -
İranlı din adamından Taliban açıklaması: Kendisini güçlendirmesi bize en büyük hizmettir

İran'ın önde gelen Sünni din adamlarından Abdurrahim Mollazade Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Bir televizyon kanalının programına katılan ve Afganistan ile Taliban hakkındaki soruları yanıtlayan Beluç din adamı Mollazade dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mollazade, "Taliban bize yardım etmek istiyorsa siyasi, iktisadi ve askeri açıdan güç kazanmaya odaklansın" şeklinde konuştu.

Mollazade şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikte Afganistan'ın içişleri olmak üzere, Müslümanların işlerine önem göstermelerini istiyoruz.

Şu aşamada onlardan bir şey talep etmiyoruz. Kendilerini güçlendirmeleri ve birlik olmaları bizim için en büyük hizmettir.

Kendilerini siyasi iktisadi ve askeri anlamda güçlendirmeleri bize en büyük hizmettir."

1957 yılında Sistan'da doğan Beluç asıllı Sünni alim Mollazade, İran'ın önde gelen Sünni liderleri arasında yer alıyor.

Kaynak: Mepa News

 

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