  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

İranlı Bakan Zengene'den ABD'ye petrol resti

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD yaptırımları nedeniyle petrol üretiminin düşük olduğunu kaydederek, "İran petrol sanayisi hiçbir şart altında teslim olmayacak.” Açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 23:15:00 -
İranlı Bakan Zengene'den ABD'ye petrol resti

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD yaptırımları nedeniyle petrol üretiminin düşük olduğunu belirterek, "İran petrol sanayisi hiçbir şart altında teslim olmayacak." dedi.

Devlet televizyonunun haberine göre Irak sınırındaki Huzistan eyaletine bağlı Yaran Petrol Bölgesi'nin geliştirilmesi için İran Petrol Bakanlığı ve İranlı Persia şirketi anlaşma imzaladı.

İmza töreninde konuşan Bakan Zengene, "Bugün İran petrol sanayisi için güzel bir gün. Sınırda yer alan ortak bir petrol bölgesinin geliştirilmesi için anlaşma imzaladık." dedi.

İran'ın petrol üretiminin yaptırımlar nedeniyle düşük olduğunu ancak gerektiğinde kullanmak üzere kapasitelerini artırmaları gerektiğini ifade eden Zengene, "İran petrol sanayisi hiçbir şart altında teslim olmayacak. Kapasite, petrol sanayisinde stratejik bir meseledir." görüşlerini paylaştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı