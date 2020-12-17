  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İranlı ajanlar böyle kaçırdı! Görüntüler ortaya çıktı
Gündem

İranlı ajanlar böyle kaçırdı! Görüntüler ortaya çıktı

İranlı muhalif Habib Chaab'ın İranlı ajanlar tarafından kaçırılmasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 13:27:00 -

İranlı muhalif Habib Chaab'ın Tahran'a kaçırılmasına ilişkin görüntüler İstanbul Havalimanı'ndaki güvenlik kameraları tarafından dakika dakika kaydedildi.

Chaab böyle tuzağa düşürüldü

İsveç'te 14 yıl sürgün hayatı yaşayan İranlı muhalif Habib Chaab Türkiye'ye geldikten sonra ortadan kayboldu. MİT ve Emniyet'in hızlı bir şekilde yürüttüğü soruşturmayla Chaab'ın ardında bıraktığı esrarengiz olaylar zinciri çözüldü.

MİT, İranlı muhalif ismin, İran istihbaratının kontrolündeki uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti tarafından eski eşi kullanılarak tuzağa düşürüldüğünü ortaya çıkardı.

 Muhalif Chaab'a eski eş ile İstanbul tuzağı

İddiaya göre eski eşi, Chaab'ı 14 yıldır yaşadığı İsveç'ten kendisini görmek ve 100 bin avro borç vermek vaadiyle İstanbul'a çağırdı. Chaab da 9 Ekim'de Beylikdüzü'ndeki adrese geldi. Chaab, eski eşinin içinde bulunduğunu düşündüğü minibüse bindi ve o anda bayıltılarak kaçırıldı.

İran'a doğru yola çıkan Zindaşti'nin adamları, alternatif yollardan Van'a ulaşarak Chaab'ı İran'a götürdü.

Muhalif ismin kaçırılmasında Zindaşti'nin yeğeni Bahtyar F. liderliğinde bir ekibin aktif görev aldığı ve Türkiye aleyhine casusluk faaliyeti yürüttüğü tespit edildi.

Plastik kelepçe alırken görüntülendiler

MİT ile İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekipleri casusları tek tek belirledi.
Hatta bu kişilerin plastik kelepçe alırken ve İranlı muhalifi kaçırırken kullandığı minibüsün görüntülerine de ulaştı.

Ardından operasyon için düğmeye bastı. İstanbul merkezli 3 ilde operasyon gerçekleştirildi. 11 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 9'u tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bu operasyonla İran istihbaratı ile bağlantısı deşifre olan Naci Şerifi Zindaşti, uyuşturucu kaçakçılığı yapan karanlık bir isim. Türkiye'de 2007'de cinayet suçlamasıyla yargılandı, FETÖ'cü Zekeriya Öz tarafından gizli tanık olarak kullanıldı. Zindaşti hakkında İstanbul'da yürütülen soruşturma tamamlanarak geçtiğimiz günlerde dava açıldı.

 Uyuşturucu kaçakçılığı yapmak, silahlı suç örgütü kurma, adam kaçırma ve öldürme suçlamalarıyla 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle gıyabi olarak yargılanıyor.

Kaçırılan isim kimdir?

İranlı muhalif Habib Chaab, İran'daki Arap muhalif azınlığın bağımsızlığını savunuyordu. Arap Mücadele Hareketi'nin İsveç kolunu yönetiyordu. Chaab, İran'ın son dönemde kaçırdığı muhalif isimlerden sadece biriydi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye Hisar-U'ya hazırlanıyor! S-400'lerin yerini alacak
Gündem

Türkiye Hisar-U'ya hazırlanıyor! S-400'lerin yerini alacak

ABD'nin S-400 yaptırımlarının ardından sevindirici haber Hisar-A'dan geldi. Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, Hisar-A ile ilgili açıklamalard..
Dünyanın beklediği aşıdan kötü haberler gelmeye devam ediyor
Sağlık

Dünyanın beklediği aşıdan kötü haberler gelmeye devam ediyor

ABD'nin Alaska eyaletinde, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı bir sağlık çalışanında alerjik reaksiyon gösterdi...
Husumetli olduğu kişiyi vurmak için traş olduğu berbere kurşun yağdırdı!
Gündem

Husumetli olduğu kişiyi vurmak için traş olduğu berbere kurşun yağdırdı!

Güngören’de bir berberde tıraş olan adamı vurmak için aralarında husumet olduğu öğrenilen kimliği belirsiz iki kişi, berber dükkanına kurşun..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay