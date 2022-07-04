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Gündem İranlı adamın bağırsağından uyuşturucu çıktı! Tutuklandı
Gündem

İranlı adamın bağırsağından uyuşturucu çıktı! Tutuklandı

Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu taşıdığı tespit edilen İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 14:31:00 -
İranlı adamın bağırsağından uyuşturucu çıktı! Tutuklandı

Polis ekiplerinin, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında dün durdurduğu ticari araçta yolculuk yapan, üzerinde ve bağırsağında 355,36 gram metamfetamin ele geçirilen M.J'nin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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