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Aktüel İran'ın Urumiye kentindeki fabrikada çıkan yangında 5 depo yandı
Aktüel

İran'ın Urumiye kentindeki fabrikada çıkan yangında 5 depo yandı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:58:39 -
İran'ın Urumiye kentindeki fabrikada çıkan yangında 5 depo yandı

TAHRAN (AA) - İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinin merkez şehri Urumiye'deki bir ahşap fabrikasında çıkan yangın nedeniyle 5 depo tamamen yanarken 7 depoda ağır hasar meydana geldi.

Devlet televizyonunun haberine göre Urumiye'deki ahşap fabrikasında çıkan yangın nedeniyle çevredeki polistiren madde, tekstil malzemeleri ve elektronik ev eşyalarının bulunduğu 5 depo tamamen yanarken 7 depoda da ciddi maddi hasar meydana geldi.

Yangının kontrol altına alındığı ve olayda kay kaybı ya da yaralının olmadığı açıklandı. Yangının nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.


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