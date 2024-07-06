İran’ın Türk olan Cumhurbaşkanı zaferini bu şarkıyla kutladı "Türk'ün beli bükülmez"

Seçim kampanyası boyunca halka umut ve değişim mesajları veren Pezeşkiyan, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi.

Pezeşkiyan'ın zafer kutlamaları, İran'ın dört bir yanında yankılandı.

Kendisi de Türk olan Pezeşkiyan, seçim zaferini, "Türk'ün beli bükülmez" şarkısı eşliğinde kutlayarak, köklerine ve kültürel mirasına olan bağlılığını gösterdi.

Bu şarkı, halk arasında birlik ve direnişin sembolü olarak biliniyor ve Pezeşkiyan'ın bu şarkıyı seçmesi, onun liderlik tarzının da bir göstergesi olarak yorumlandı.



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Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanlığı döneminde, İran'ın iç ve dış politikada izleyeceği yol merak konusu olurken, reformist adayın seçim vaatleri arasında yer alan ekonomik kalkınma, sosyal özgürlüklerin genişletilmesi ve uluslararası ilişkilerde diyalogun artırılması gibi konular, halkın beklentilerini yükseltti.

Pezeşkiyan'ın liderliğinde, İran'ın bölgesel ve global arenada daha etkin bir rol üstlenmesi ve içeride sosyal reformların hız kazanması öngörülüyor.