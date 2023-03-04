İran'ın nükleer dosyasını gündeme taşıyan Gutteres'ten Katar'da kritik temas! Bölgeye ait önemli toplantı

Katar'da yarın başlayacak 5'inci BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na katılmak üzere başkent Doha'yı ziyaret eden BM Genel Sekreteri Gutteres, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile bir araya geldi.

Gutteres-Al Sani görüşmesinde, BM ile Katar arasındaki ikili işbirliği ve bunu geliştirmenin yolları ile işgal altındaki Filistin topraklarında, Libya ve Afganistan'da yaşanan son gelişmeler ve İran'ın nükleer dosyası ele alındı.

Guterres, 5'inci BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na ev sahipliği dolayısıyla Al Sani şahsında Katar'a teşekkürlerini ifade etti.

Katar, 5-9 Mart tarihlerinde düzenlenecek 5'inci BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na ev sahipliği yapıyor.

Öte yandan Katar'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere destek amacıyla gönderdiği 396 yaşam konteynerini taşıyan 2 gemi, İskenderun Limanı'na yanaştı.

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Hatay'ın İskenderun ilçesine görevlendirilen Kırklareli Valisi Birol Ekici, limanda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen 2 büyük depremle sarsıldığını anımsattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgenin tekrar ayağa kaldırılması için yoğun çaba içinde olduklarını belirten Ekici, bu çalışmalarda Katar'ın Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi.

Akşama göre: Bölgede hayatın normale döndürülmesi için bu konteynerlerin çok önemli olduğunu anlatan Ekici, şöyle konuştu:

"Katar sadece bu konteynerlerle değil, depremin olduğu andan itibaren 50 uçakla insani yardım ve arama kurtarma ekiplerini gönderdi. Bölgemizde insanlarımızın hayat kalitesinin iyileştirilmesi ve yaşamın normale döndürülmesi için sürekli bize destek oldular. Bunun için Katarlı kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Konteynerleri buradan Hatay'a sevk edeceğiz. Hatay'da altyapıları hazırlanmış durumda. Bunların bağlantılarını yapıp derhal çadırlardan konteynerlere insanlarımızı nakledeceğiz. Kalıcı konutların teslimine kadar geçen sürede burada depremzedelerimizi misafir edeceğiz." Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani de depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye yardımlarının süreceğini ifade etti.

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