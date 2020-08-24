İran'ın kuzeybatısında çatışma: 3 ölü
İSTANBUL (AA) - İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Maku kentinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü.
İran Devrim Muhafızlarına ait internet sitesi "sepahnews"in haberinde, "Sabah saatlerinde, Maku kırsal alanında sınırdan sızmaya çalışan devrim karşıtı terörist grupla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 terörist öldürüldü." ifadelerine yer verildi.
Haberde, öldürülen kişilerin hangi örgüte üye oldukları veya kimlikleri hakkında bilgi verilmedi.
İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaleti, zaman zaman İran güçleri ile terör örgütü PKK/PJAK mensupları arasında çatışmalara sahne oluyor.