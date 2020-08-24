  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran'ın kuzeybatısında çatışma: 3 ölü
Aktüel

İran'ın kuzeybatısında çatışma: 3 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-24 14:49:25 -
İran'ın kuzeybatısında çatışma: 3 ölü

İSTANBUL (AA) - İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Maku kentinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü.

İran Devrim Muhafızlarına ait internet sitesi "sepahnews"in haberinde, "Sabah saatlerinde, Maku kırsal alanında sınırdan sızmaya çalışan devrim karşıtı terörist grupla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 terörist öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

Haberde, öldürülen kişilerin hangi örgüte üye oldukları veya kimlikleri hakkında bilgi verilmedi.

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaleti, zaman zaman İran güçleri ile terör örgütü PKK/PJAK mensupları arasında çatışmalara sahne oluyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Esed tatil için Türkiye’de!
Gündem

Esed tatil için Türkiye’de!

Suriye’deki katil rejimin diktatörü Beşar Esed’in kızı Zein el-Esed, İstanbul'da tatil yapan arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra Bodrum'a g..
Son anket sonuçları açıklandı! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı
Siyaset

Son anket sonuçları açıklandı! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

İstanbul Ekonomi Araştırma, CHP'den dışlanan Muharrem İnce ile ilgili bir kamuoyu araştırması yaptı.
PTT kargo
Ekonomi

PTT kargo

PTT kargo takip | Günümüzde alışverişlerin çoğu online olarak yapılmaya başladı. Bu durum pandemi sürecinde ise daha da arttı. Online alışve..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı