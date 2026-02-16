İran’ın Hürmüz Boğazı’nda dev tatbikatı başladı!

Dünya petrol ticaretinin kalbi sayılan Hürmüz Boğazı, İran’ın askeri hareketliliğiyle yeniden ısındı. Tahran yönetimi, bölgedeki artan askeri varlığa karşı savunma hazırlıklarını en üst seviyeye çıkardı.

"HIZLI VE KARARLI MÜDAHALE" SENARYOSU

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yürütülen tatbikatta, denizden gelebilecek muhtemel tehditlere karşı ani müdahale planları icra ediliyor. İranlı yetkililer, tatbikatın amacının güvenliği pekiştirmek olduğunu belirtirken, ABD’nin bölgedeki ek deniz unsurlarını sevk etmesini açık bir güvenlik tehdidi olarak nitelendirdi. Tahran, herhangi bir çatışma durumunda stratejik geçiş noktalarını kontrol altında tutma kapasitesini bu tatbikatla bir kez daha sergiliyor.

KÜRESEL ENERJİ PAZARI ALARMDA

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçtiği kritik bir nokta. İran’ın burayı kapatma ihtimalini daha önce defalarca dile getirmesi, küresel enerji piyasalarında büyük bir endişe kaynağı oluşturuyor. Bölgedeki her askeri kıvılcım, petrol fiyatlarında doğrudan dalgalanma yaratma potansiyeli taşıyor. Uzmanlar, "Akıllı Kontrol" tatbikatının zamanlamasına dikkat çekerek, İran’ın bölgedeki tüm hamleleri yakından izlediği mesajını verdiğini vurguluyor.