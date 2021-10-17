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Dünya İran’ın gücü Zengezur’u engellemeye yetmedi
Dünya

İran’ın gücü Zengezur’u engellemeye yetmedi

Karabağ zaferi sonrası yapılan anlaşmaya göre açılması planlanan Zengezur Koridoruna (Türk Koridoru) karşı çıkan ve bunu önlemeye çalışan İran, hayal kırıklığı yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 19:57:00 -
İran’ın gücü Zengezur’u engellemeye yetmedi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı Eylül ayının ikinci yarısında işbirliği vaadiyle “Zengezur-Koridorunu açtırmayacağız” açıklamasına iten Tahran yönetimi, Türkiye ve Rusya’nın olaya dahil olması sonrası umduğunu bulamadı.

“Sınırlarımızıdaki komşularımızın değişmesini istemiyoruz” diyerek koridora karşı olan İran’ın çabasını resmi olarak yine Ermeni Başbakanı Paşinyan boşa çıkardı. Paşinyan önceki gün “Ermenistan-Azerbaycan arasında Nahçıvan’a ulaşımı sağlayacak demiryolu ve otoyol projesi yapılacak. Bu projeye önem veriyoruz. Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirmeye yönelik bir görüşme için Rusya önemli rol oynuyor. Koridorlar konusunda yakın gelecekte somut sonuçlar ortaya çıkmasını bekliyoruz” diyerek bir ay önceki sözlerinden çark etti ve İran’ı hayal kırıklığına uğrattı.

Koridorun açılmasıyla Türkiye, Azerbaycan’a karayoluyla bağlamış olacak ancak İran, Ermenistan’la olan kara sınırını kaybedecek. Tahran’ın buna açılacak tünellerle çözüm bulunacağı ifade ediliyor.

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