İran’ın çok amaçlı "Hayyam" uydusu Kazakistan'dan fırlatıldı

İran’ın Rus yapımı "Hayyam" uydusunun Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldığı bildirildi.

İran’ın söz konusu uydusuyla 16 küçük Rus yapımı uydu da uzaya gönderildi.

“Hayyam” uydusu, İran tarafından tarım, madencilik ve çevre sorunlarının gözlemlenmesi için kullanılacak.

- İran'ın uydusunun "Rusya tarafından Ukrayna savaşında kullanılacağı" iddiası

İran Uzay Ajansı Geliştirme ve Stratejik Planlama Direktör Yardımcısı Said Sıddikiyan, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, adını 11 ve 12'nci yüzyıllarda yaşamış İranlı astronom, matematikçi ve şair Ömer Hayyam'dan alan uydunun fırlatıldıktan 9 dakika sonra 500 kilometre mesafedeki yörüngeye başarıyla yerleştiğini aktardı.

Sıddkiyan, uydudan ilk sinyallerin yerel saatle 12.00 sularında İran üzerinden geçerken alınacağını dile getirdi.

İran Uzay Ajansınca yapılan açıklamada, yüksek çözünürlüklü kamera ile donatılan uydunun, çevresel gözlemler için kullanılacağı ve tamamen İran'ın kontrolünde kalacağı belirtildi.

Açıklamada, uydudan toplanan bilgilerin başka hiçbir ülke tarafından erişilemeyeceğini ve yalnızca sivil amaçlarla kullanılacağı vurgulandı.

Buna karşılık Washington Post gazetesinde geçen hafta yayımlanan ve ismi açıklanmayan Batılı güvenlik yetkililerine dayandırılan haberde, Rusya'nın "Ukrayna'ya karşı savaş sırasında İran'ın uydusundan faydalanabileceği" iddia edildi.