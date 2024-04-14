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Dünya İran'ın BM Misyonu: Mesele sonuçlanmıştır diyebiliriz
Dünya

İran'ın BM Misyonu: Mesele sonuçlanmıştır diyebiliriz

Yeniakit Publisher
2024-04-14 01:58:00 -
İran'ın BM Misyonu: Mesele sonuçlanmıştır diyebiliriz

İran'ın BM Misyonu tarafından yapılan açıklamada, İsrail'e yönelik misillemenin şimdilik sonlandırıldığı belirtildi.

İran'ın BM Misyonu tarafından yapılan açıklamada, " İran'ın BM Anlaşması'nın 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayanan askeri hamlesi, siyonist rejimin Şam'daki diplomatik binalarımıza saldırısına cevaptı. Mesele sonuçlanmıştır diyebiliriz. Ancak, İsrail rejimi bir hata daha yapacak olursa İran'ın cevabı daha sert olacak. Bu, İran ile İsrail rejimi arasında bir çatışmadır, ABD bundan uzak durmalı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

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